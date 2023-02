Klima-Kleber wollen Karnevalsumzug in Hannover blockieren – doch der Plan geht schief

Von: Johannes Nuß

In Hannover haben Aktivisten der „Letzten Generation“ am Samstag versucht, einen Karnevalsumzug zu blockieren. Erfolglos: Polizisten entdeckten sie vorher. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

In Hannover haben Aktivisten der „Letzten Generation“ am Samstag versucht, einen Karnevalsumzug zu blockieren. Erfolglos: Polizisten entdeckten sie vorher.

Hannover – Dumm gelaufen für Klima-Kleber in Niedersachsen in Hannover: Aktivisten der Klimaprotest-Gruppe „Letzte Generation“ haben am frühen Samstagnachmittag versucht, den Karnevalsumzug in der Innenstadt von Hannover zu blockieren. Allerdings erfolglos: Aufmerksame Polizisten waren zuvor auf die Protestler aufmerksam geworden und konnten es verhindern, dass sich eine Person auf der Fahrbahn festkleben konnte, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung in ihrer Online-Ausgabe am Samstagnachmittag. Erst am Freitag gab es einen Klimaprotest auf dem Dorf – die „Letzte Generation“ blockierte die B51 in Barnstorf.

„Letzte Generation“ will Karnevalsumzug in Hannover blockieren – Polizei merkt es vorher

Wie es in dem Bericht heißt, hatten die Aktivisten geplant, mit rund einem Dutzend Personen den Karnevalsumzug aufzuhalten, in dem sie sich auf die Straße kleben. Doch zu früh gefreut: Beamte der Polizei wurden auf die Aktivisten aufmerksam und konnten sie noch vor dem Beginn des Umzugs um 13:11 stellen und erfolgreich kontrollieren, wie kreiszeitung.de berichtet.

Der Grund lag auch augenscheinlich auf der Hand: Die Protestler hatten sich laut dem Bericht der HAZ selber als Klima-Kleber verkleidet und waren mit überdimensionalen Sekundenlebertuben unterwegs. Dies fiel anscheinend Beamten, die sich in direkter Nähe aufhielten, auf, sodass sie die Protestaktion unterbinden konnten, bevor sie überhaupt losging.

Aktivisten der „Letzten Generation“ wollen Karnevalsumzug in Hannover blockieren – Kleber wirkt zu spät

Lediglich einer Person aus der Gruppe sei es gelungen, sich auf eine Straße zu setzen. Allerdings konnten auch hier die Hannoveraner Polizisten erfolgreich eingreifen: Bevor der Kleber seine volle Wirkung entfalten konnte, wurde der Aktivist von Beamten weggetragen. Passend dazu: Vollzeit-Aktivist der Letzten Generation aus Barnstorf im Interview.

Erst vor rund 14 Tagen hatten Aktivisten der „Letzten Generation“ in Hannover zu Protestaktionen aufgerufen. Unter anderem wurde das Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof Hannover mit Farbe beschmiert und besetzt. (jon)