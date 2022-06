Mann bei Streit durch Messerstiche schwer verletzt

Ein Polizist untersucht zurückgelassene Gegenstände am Tatort. © -/TNN/dpa

Bei einem Streit mit einem anderen Mann ist ein 33-Jähriger in Hannover durch Messerstiche schwer verletzt worden. Sein 23-jähriger Kontrahent habe am Pfingstmontag plötzlich zugestochen, teilte die Polizei mit. Danach stieg er in ein Taxi und fuhr weg. Das Opfer sprach Zeugen an, die ihm halfen und die Polizei riefen. Die Zeugen konnten auch den Täter beschreiben.

Hannover - Er hatte bei der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde erlitten.

Der 33-Jährige kam ins Krankenhaus. Er erlitt laut Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Kurze Zeit später wurde ein 23-Jähriger, auf den die Beschreibung passte, im Stadtteil Döhren festgenommen. Der Mann gilt als tatverdächtig. Die Polizei stellte dort auch ein Messer sicher, bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handelt.

Die Polizei hatte den Tatort weiträumig abgesperrt, Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Beamten ermitteln nun wegen schwerer Körperverletzung. Warum die beiden Männer in Streit gerieten, war zunächst unklar. dpa