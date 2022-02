Masken- und Testpflicht an Schulen fällt stufenweise

Ein Schüler macht vor der ersten Stunde an einer Schule einen Corona-Schnelltest. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Kinder und Jugendliche müssen in der Pandemie große Belastungen auf sich nehmen. Seit Monaten gehören Masken und regelmäßige Tests zum Schulalltag. Nun ist ein Ende in Sicht.

Hannover - Niedersachsens Schülerinnen und Schüler können sich in den kommenden Wochen auf gelockerte Corona-Regeln einstellen. Stufenweise sollen sowohl die tägliche Testpflicht als auch die Maskenpflicht im Unterricht entfallen. „Wir erleichtern den Schulalltag, schmeißen die Sicherheit aber nicht achtlos über Bord“, teilte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag mit.

Vom 7. März an soll die Testpflicht für Schüler mit Ausnahme der ersten eineinhalb Wochen nach den Osterferien auf drei statt fünf Tests pro Woche reduziert werden. Bis Anfang Mai soll die Testpflicht komplett entfallen.

In den Kindertagesstätten soll die Testpflicht vorerst bis zum 20. März weiterlaufen. Ob sie dann verlängert wird oder entfällt, wurde noch nicht entschieden. Die Kita-Testpflicht war erst vor wenigen Tagen in Kraft getreten. Sie sieht vor, dass Kinder ab drei Jahren dreimal wöchentlich negativ getestet sein müssen, um in die Kita gehen zu können.

Mit Blick auf die Maskenpflicht können in einem ersten Schritt Grund- und Förderschüler vom 21. März an auf die Mund-Nase-Bedeckung verzichten, bis Anfang Mai sollen alle weiteren Schüler folgen. Auf eigenen Wunsch können die Schüler aber auch darüber hinaus weiterhin eine Maske tragen.

In allen Lockerungsstufen soll zudem gelten, dass im Falle eines Corona-Falls in einer Klasse oder Lerngruppe diese dann für fünf Tage die Maske auch wieder am Platz tragen muss. Zudem ist die Maske weiterhin auf den Gängen zu tragen, auf den Außengeländen und im Sport jedoch nicht.

Auch mehrtägige Schulfahrten mit Übernachtung sollen den Angaben zufolge nach den Osterferien wieder möglich sein.

Bei den generellen coronabedingten Kontaktbeschränkungen stehen die Zeichen bereits früher auf Lockerungen. Die Kontaktbeschränkungen sollen für Geimpfte und Genesene spätestens zum 24. Februar aufgehoben werden. Das bekräftigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag nach den Bund-Länder-Beratungen am Vortag. Für Ungeimpfte sollen die bisherigen Kontaktregeln hingegen bestehen bleiben. Eine entsprechende Verordnungsänderung wird in der kommenden Woche erwartet.

Wer geimpft oder genesen ist, darf sich im Bundesland derzeit mit maximal neun weiteren Menschen treffen. Kinder bis 13 Jahren sind davon ausgenommen. Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen.

Ministerpräsident Stephan Weil sagte: „Wir glauben schon, dass wir jetzt Grund genug haben, aus der Winterruhe, wenn ich das leicht lyrisch ausdrücken darf, Schritt für Schritt in ein Frühlingserwachen überzugehen.“

Weil betonte, nach dem Willen der Bundespolitik sei es dann so, dass am 20. März im Grunde genommen mit Ausnahme der Maske wieder Normalität herrschen werde. „Aber niemand, und ich betone das wirklich sehr ernsthaft, niemand soll sich der Illusion hingeben, damit sei die Pandemie abgehakt. Das ist sie nicht. Das Virus ist unverändert aktiv und die Pandemie ist nicht vorbei.“

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) bekräftigte, dass es dennoch eine allgemeine Corona-Impfpflicht brauche. Diese werde spätestens ab dem Herbst gebraucht. „Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir nur mit Beratungen und Informierungen die letzte Lücke derjenigen, die noch nicht geimpft sind, nicht schließen können.“

Wie schon mehrere andere Bundesländer verzichtet auch Niedersachsen künftig auf die Luca-App zur Corona-Kontaktverfolgung. Das kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann an. „Wir verlassen uns im Wesentlichen auf die freiwillige Nutzung der Corona-Warn-App“, sagte der CDU-Politiker. Die Lizenz läuft Ende März aus.

An der Luca-App hatte es immer wieder Kritik gegeben. Skeptiker störten sich vor allem an der zentralen Datenspeicherung. Zudem sorgte ein Fall in Mainz für Aufsehen, bei dem die Polizei die Daten von Gästen widerrechtlich über das Gesundheitsamt abfragen ließ. Weiter erläuterte der Minister: „Nach der Winterruhe erleben wir hoffentlich bald ein Frühlingserwachen und vor allem auch einen frühlingshaften Aufschwung für die niedersächsische Wirtschaft.“

Die von Bund und Ländern vereinbarten Lockerungsschritte sorgen jedoch auch für Kritik, etwa bei der Grünen-Landtagsfraktion. „Wir sind alle erleichtert, dass mit Nachlassen der Pandemie jetzt stufenweise die Schutzmaßnahmen und Einschränkungen im Alltag zurückgenommen werden können. Allerdings sollten die Lockerungen nicht statisch am Kalender ausgerichtet sein, sondern am tatsächlichen Pandemiegeschehen“, sagte die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg.

Das Virus interessiere sich nicht für die Wunschdaten der Politik. Die Grünen-Politikerin forderte Maßnahmen, mit denen verhindert werden könne, dass man im Herbst wieder vor der gleichen Situation stehe wie in den beiden vergangenen Jahren. „Nur mit breiter Pandemievorsorge haben wir die Chance, erneute massive Einschränkungen im nächsten Herbst zu vermeiden.“ Nachholbedarf hätten insbesondere Schulen und Kitas. dpa