Mehr als 1000 Hafenarbeiter in Hamburg im Warnstreik

Hafenarbeiter gehen zu einer Streikversammlung. © Markus Scholz/dpa

Mehr als 1000 Hafenarbeiter haben mit einem mehrstündigen Warnstreik am Donnerstag im Hamburger Hafen die Abfertigung von Containerschiffen lahmgelegt. Allein an den drei Terminals des Logistikunternehmens HHLA beteiligten sich fast 1000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen, wie André Kretschmar von der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Hamburg - Beim Konkurrenten Eurogate zählte die Gewerkschaft rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Alles steht“, hieß es dort mit Blick auf die Abfertigung von Containerschiffen.

Der erste Warnstreik seit Jahrzehnten soll Druck machen vor der dritten Verhandlungsrunde mit dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Sie findet am Freitag in Hamburg statt. Verdi verlangt für die rund 12.000 Beschäftigten in den 58 tarifgebundenen Seehafenbetrieben in Hamburg, Niedersachsen und Bremen einen nicht näher bezifferten „tatsächlichen Inflationsausgleich“ sowie eine Erhöhung der Stundenlöhne um 1,20 Euro. dpa