Mehrere Geldautomaten gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat ist in einem Bankgebäude zu sehen. © René Priebe/dpa/Symbolbild

In der Nacht sprengen Unbekannte fast zeitgleich an zwei Orten in der Region Braunschweig Geldautomaten. Die Schäden sind hoch, die Höhe der Beute unklar.

Braunschweig/Salzgitter - Unbekannte haben am Mittwochmorgen an zwei Orten in der Region Braunschweig Geldautomaten gesprengt. Zunächst wurde gegen 3.30 Uhr in Salzgitter-Thiede eine Sprengung gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Nur etwa eine halbe Stunde später folgte eine Detonation im Braunschweiger Stadtteil Rautheim.

In Salzgitter sprengten die Täter zwei Geldautomaten. Ob sie an Bargeld gelangten, blieb zunächst unklar. Durch den Druck der Detonation entstand im und am Gebäude ein hoher Sachschaden. Die Glasfront und auch ein Großteil des Gebäudeinneren wurden zerstört. Die Statik muss überprüft werden.

In Braunschweig kam es nach ersten Erkenntnissen zu mindestens einer Detonation auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stadtteil Rautheim. Dort flohen die Täter ohne Bargeld. Zur Fahndung wurde unter anderem ein Hubschrauber eingesetzt. dpa