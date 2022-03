Melle bei Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt angemeldet

Zur Landesgartenschau 2023 in Sachsen-Anhalt haben sich bislang sechs Städte als Gestalter eigener Gartenanlagen in Bad Dürrenberg angemeldet. Neben der Partnerstadt Melle aus Niedersachsen würden sich Wernigerode, Aschersleben, Burg, die Stiftung Schulpforta/Naumburg und die Stadt Weißenfels präsentieren, teilten die Organisatoren der Schau am Dienstag mit.

Bad Dürrenberg - Dabei wiesen sie auf eine Besonderheit hin: Der Garten der Partnerstadt Melle soll auch über die Landesgartenschau hinaus als fester Bestandteil des historischen Kurparks in der Solestadt bestehen bleiben.

Die zukünftigen Städtegärten sollen den Angaben nach ein erster Blickfang in der Nähe des Eingangsbereiches der Landesgartenschau sein. Für jede teilnehmende Stadt ist zunächst eine Fläche mit einer Größe von 25 Quadratmetern vorgesehen. Allerdings können die teilnehmenden Städte auch eine größere Fläche gestalten.

Die Laga findet im kommenden Jahr vom April bis zum Oktober auf einem etwa 15 Hektar großen Areal statt. Den Kern des Geländes bildet der Kurpark. Dort befindet sich auch das Gradierwerk, den Angaben der Stadt zufolge mit einer Länge von 636 Metern die längste zusammenhängende, noch erhaltene Salz-Gradieranlage in Deutschland. Die Anlage diente einst der Salzgewinnung und wird heute zu Kurzwecken genutzt, da durch herabrieselnde Sole der Salzgehalt in der umgebenden Luft gesteigert wird. dpa