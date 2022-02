Meppen-Osnabrück vor fast 10.000 Fans

Teilen

Fans jubeln im Stadion. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Das Drittliga-Derby zwischen dem SV Meppen und dem VfL Osnabrück darf an diesem Samstag vor 9968 Zuschauern und damit in einem zu 75 Prozent ausgelasteten Stadion stattfinden. „Die Karten gingen in kürzester Zeit weg - wie warme Semmeln“, sagte der Meppener Trainer Rico Schmitt am Freitag. „Diese Unterstützung wird uns zusätzliche Power geben, die wir brauchen.

Meppen - Denn der VfL Osnabrück ist ein ambitionierter, sehr guter Gegner.“

Die Osnabrücker gehen als Favorit in das bereits dritte Duell der beiden Rivalen in dieser Saison. Das Hinspiel gewann der VfL mit 1:0, im Niedersachsen-Pokal setzten sich die Meppener mit 3:2 durch. Allerdings verlor die Überraschungs-Mannschaft der Hinrunde zuletzt den Anschluss an die Aufstiegsplätze, im Jahr 2022 gewannen die Emsländer erst eines von sieben Spielen. Die Osnabrücker sind im selben Zeitraum dagegen noch ungeschlagen.

„Müssen ist immer schlecht. Aber dieses Spiel muss glaube ich gewonnen werden - für die Stadt, für die Fans, für uns als Team auch“, sagte der VfL-Profi Ulrich Taffertshofer am Freitag. Trainer Daniel Scherning warnte dagegen vor den Meppenern. „Das ist eine Mannschaft mit einer sehr erfahrenen Achse: Domaschke 36, Puttkammer 33, Blacha 31, Tankulic 30, Sukuta-Pasu 31“, sagte er. „Das sind Spieler, die eine gewisse Stressresistenz haben, die uns morgen auch abverlangt wird. Die brauchen wir, um dort zu bestehen.“ dpa