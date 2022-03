Meyer beginnt mit Bau von Schiff „Carnival Jubilee“

Die Papenburger Meyer-Werft hat mit dem traditionellen Brennstart den Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffes, der „Carnival Jubilee“, begonnen. Das 344,5 Meter lange Schiff wird für die US-amerikanische Reederei Carnival Cruise Line gebaut und soll Ende 2023 abgeliefert werden, wie die Werft am Freitag mitteilte. Es bietet Platz für 5374 Passagiere. Der Brennstart, also das Zuschneiden der ersten Stahlplatten, wird im modernen Schiffbau so gefeiert wie früher die Kiellegung.

Papenburg - An dem Meyer-Werftstandort im finnischen Turku war zuletzt bereits das baugleiche Schwesterschiff, die „Mardi Gras“ abgeliefert worden. Ein zweites, die „Carnival Celebration“, soll Ende 2022 folgen.

Die „Carnival Jubilee“ soll wie ihre Schwesterschiffe mit LNG, also Flüssigerdgas, betrieben werden. Zudem soll das Kreuzfahrtschiff mit einer Achterbahn und einem über drei Decks reichenden Atrium mit einer großen Fensterfront Richtung Meer ausgestattet werden. dpa