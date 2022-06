85-jähriger Jäger erschießt Nachbar-Ehepaar: „Es ärgerte ihn, dass das Paar nackt durch den Garten lief“

Nachbarschaftsstreit eskaliert: Jetzt sich drei Menschen in Bienenbüttel (Niedersachsen) tot. Am Tatort sichert die Polizei Spuren. © Philipp Schulze/dpa

Am Freitag wurden auf benachbarten Wohngrundstücken im niedersächsischen Bienenbüttel drei Tote gefunden. Ein Jäger hat sein Nachbar-Ehepaar erschossen.

Update vom 13. Juni, 11.42 Uhr: Immer mehr Details zu der schrecklichen Tat von Bienenbüttel kommen ans Licht. Am Freitagabend erschoss der 85-jährige Jäger sein Nachbar-Ehepaar (61 und 62 Jahre alt) und richtete sich danach selbst. Zwischen den direkten Nachbarn soll es immer wieder Streit gegeben haben. Gegenüber der Bild erzählen andere Nachbarn von den Streitigkeiten.

So soll der 85-jährige Täter bereits geplant haben, in ein betreutes Wohnen zu ziehen. Die Streitereien zwischen ihnen hätten also schon bald vorbei sein können. Eine Anwohnerin sagte zur Bild: „Er ärgerte sich über die spielenden Enkelkinder der Nachbarn, rief mehrfach die Polizei.“ Ein weiterer Anwohner erzählte: „Es ärgerte ihn, dass das Paar angeblich nackt durch den Garten lief und dabei zu sehen waren.“ Offenbar gab es auch Ärger wegen Bäumen, die das Ehepaar fällen wollte. Dann eskalierte irgendwann die Situation.

Bienenbüttel: 85-jähriger Jäger erschießt Nachbar-Ehepaar - Polizei geht von „Kurzschlusshandlung“ aus

Update vom 12. Juni, 9.20 Uhr: Was ist genau in der Wohnsiedlung von Bienenbüttel passiert? Die genauen Zusammenhänge sind noch unklar. Die Nachbarn sind fassungslos. Drei Menschen sind tot. Ein 85-Jähriger mit einer Jagdlizenz soll erst das benachbarte Ehepaar, dann sich selbst erschossen haben. Das Ehepaar (61 und 62 Jahre alt) und der Jäger waren direkt Nachbarn. Das Verhältnis war weniger harmonisch. Immer mal wieder soll es zum Streit zwischen den Grundstücksnachbarn gekommen sein. Anwohner beschreiben den Jäger als ruhig und friedlich, will die Bild erfahren haben. Es sei demnach ein anständiger Mann gewesen. Das Ehepaar wollte offenbar Bäume am Grundstück fällen lassen. Der Rentner sei dagegen gewesen.

„Wir gehen von einer absoluten Kurzschlusshandlung aus“, sagte Polizeihauptkommissar Kai Richter am Samstag. Die Anwohner hätten völlig überrascht und geschockt reagiert. „Sie konnten sich das nicht vorstellen, die Beteiligten wohnten in der idyllischen Siedlung schon seit Jahren“, sagte Richter. Ob das geplante Fällen der Bäume der Auslöser gewesen sein könnte, bestätigte die Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst noch nicht. Das Ergebnis der Obduktion der Leichen wird voraussichtlich erst in der nächsten Woche vorliegen. Am Samstag waren die weiträumigen Absperrungen in der ehemaligen Ferienhaussiedlung von Bienenbüttel wieder aufgehoben.

Niedersachsen, Bargdorf: Ermittler der Polizei arbeiten am Tatort. Auf benachbarten Wohngrundstücken bei Bienenbüttel sind drei Tote gefunden worden. © Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Streit in „idyllischer Siedlung“ eskaliert: 85-jähriger Jäger erschießt Nachbar-Ehepaar – Neue Details bekannt

Update vom 11. Juni, 16:07 Uhr: Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei in die ehemalige Ferienhaussiedlung mit den weitläufigen Grundstücken im niedersächsischen Bienenbüttel gerufen wird. Bisher ging es immer um verbale Streitigkeiten zwischen einem Jäger und einem benachbarten Ehepaar. Am Freitagmittag eskalierte es: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der 85-Jährige den 62-jährigen Nachbarn und dessen 61 Jahre alte Ehefrau mit einer seiner Waffen erschossen. „Wir gehen davon aus, dass der Mann sich danach mit einer seiner legalen Schusswaffen im Wohngebäude selbst gerichtet hat“, sagte Polizeihauptkommissar Kai Richter am Samstag.

Weitere Personen seien nicht involviert gewesen. Alle drei Getöteten wiesen Schussverletzungen auf. Die Staatsanwaltschaft sei über alle Ergebnisse der Tat nur wenige Kilometer südlich von Lüneburg informiert worden.

Es gebe eine Vorgeschichte mit Streitigkeiten zwischen den Nachbarn, diese seien zuvor aber nicht ausgeufert. Die Anwohner hätten völlig überrascht und geschockt reagiert. „Sie konnten sich das nicht vorstellen, die Beteiligten wohnten in der idyllischen Siedlung schon seit Jahren“, sagte Richter. „Wir gehen von einer absoluten Kurzschlusshandlung aus.“

Nachbarschaftsstreit Bienenbüttel eskaliert: Gebiet wurde zunächst evakuiert

Ein Pastor betreute die Anwohner seelsorgerisch. Das ländliche Gebiet wurde zunächst evakuiert, Nachbarn wurden Notunterkünfte zugewiesen, bis sie am Abend wieder in ihre Häuser zurückkonnten. Auch der Bürgermeister von Bienenbüttel, Merlin Franke, habe sich sehr gekümmert, erzählte Richter.

Die Tatortarbeit der Polizei wurde in der Nacht weitgehend abgeschlossen, nun werden die Leichen rechtsmedizinisch untersucht. Die Ergebnisse der Obduktion wird es voraussichtlich erst in der nächsten Woche geben. Die genauen Zusammenhänge des Geschehens in dem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenbüttel im Landkreis Uelzen, sind noch unklar. Der Tatverdächtige ist ein Deutscher. Er verfügte über eine Jagdlizenz und soll mehrere Waffen besessen haben.

Nachbarschaftsstreit Bienenbüttel eskaliert: Drei Tote - legale Schusswaffen des Seniors sichergestellt

Deshalb ging die Polizei nach eigenen Angaben bei dem Einsatz in der Lüneburger Heide mit einem hohen Maß an Umsicht vor. Spezialkräfte der Polizei aus Hamburg rückten mit einem gepanzerten Fahrzeug an – zudem ein Spezialeinsatzkommando aus Hannover. Gerichtsmediziner aus Hamburg kamen, weiter waren Kriminaltechniker mit weißen Anzügen im Einsatz. Die Experten sollten den Tatverlauf auf den weitläufigen Grundstücken rekonstruieren, sagte der Polizeisprecher. Die legalen Schusswaffen des Seniors wurden sichergestellt.

Am Samstag waren die weiträumigen Absperrungen aufgehoben, Hundebesitzer gingen mit ihren Tieren in der Natur spazieren. Nur wenige Techniker waren auf dem Grundstück zu sehen.

Nachbarschaftsstreit Bienenbüttel eskaliert: Drei Leichen auf benachbarten Grundstücken gefunden

Update vom 10. Juni, 22.37 Uhr: Bei der blutigen Auseinandersetzung zwischen Nachbarn wurden auf benachbarten Grundstücken die Leichen eines 85-jährigen Grundstückseigentümer sowie des 62-jährigen Eigentümers des benachbarten Grundstücks und dessen 61-jähriger Ehefrau gefunden.

Nach und nach werden nun Details zum Tathergang bekannt. Nach vorläufigen Erkenntnissen soll der 85-Jährige seine Nachbarn umgebracht haben, wie ein Polizeisprecher laut dpa sagte. Danach soll sich der Mann selbst getötet haben.

Nachbarschaftsstreit offenbar eskaliert: Polizei findet drei Leichen auf benachbarten Wohngrundstücken

Erstmeldung: Bienenbüttel - Auf benachbarten Wohngrundstücken im niedersächsischen Bienenbüttel sind drei Tote gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es eine blutige Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gegeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Eskalierter Nachbarschaftsstreit in Bienenbüttel: Anwohner hörten zuvor Schüsse und Schreie im Wohngebiet

Niedersachsen, Bargdorf: Ein gepanzertes Fahrzeug der Polizei verlässt die Einsatzstelle. Auf benachbarten Wohngrundstücken bei Bienenbüttel sind drei Tote gefunden worden. © Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der niedersächsische Ort Bienenbüttel hat etwa 6.600 Einwohner. In einem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenbüttel im Landkreis Uelzen, kam es am Freitag zu einem tragischen Ereignis. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es eine blutige Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gegeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Die Polizei fand auf benachbarten Wohngrundstücke drei Tote. Dabei handelt es sich um den 85-jährigen Grundstückseigentümer sowie den 62-jährigen Eigentümer des benachbarten Grundstücks und dessen 61-jährige Ehefrau.

Anwohner hatten zuvor Schreie und Schüsse gehört und die Einsatzkräfte informiert, teilte die Polizei mit. Im Zusammenwirken mit Spezialkräften der Polizei Hamburg und dem Spezialeinsatzkommando Hannover sei der weitere Grundstücksbereich gesichert und das Wohngebäude betreten worden. Da auf den 85-Jährigen als Jagdberechtigten mehrere Schusswaffen zugelassen waren, seien die Polizisten mit einem hohen Maß an Umsicht vorgegangen. Im Verlauf des Einsatzes wurden dann die beiden anderen Toten gefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an, wie es hieß (dpa).

Polizeiauto im Einsatz. Im niedersächsischen Bienenbüttel fanden die Einsatzkräfte drei Tote auf benachbarten Wohngrundstücken (Symbolbild). © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Hinweis: Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de