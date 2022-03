Mord vom Motorrad aus: Prozess gegen zwei Männer beginnt

Der Mord geschah von einem Motorrad aus - am helllichten Tag in einer Kleinstadt. Mehr als fünf Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einen 46-Jährigen in Visselhövede soll ein zweiter Prozess klären, wer der Todesschütze war.

Verden - Nach den tödlichen Schüssen von einem Motorrad aus auf einen Mann in der niedersächsischen Kleinstadt Visselhövede hat am Montag vor dem Landgericht Verden der zweite Mordprozess in diesem Fall begonnen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat im Januar 2017 aus Rache geschah. Die Angeklagten im Alter von 31 und 35 Jahren hätten eine „öffentliche Hinrichtung“ des 46-Jährigen geplant, sagte die Staatsanwältin. Beide haben die albanische Staatsangehörigkeit - der Getötete war ebenfalls Albaner.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der 31-Jährige das spätere Opfer über längere Zeit hinweg beobachtet haben. Demnach informierte er seinen Komplizen, als der Mann am 9. Januar 2017 in der Kleinstadt Visselhövede im Kreis Rotenburg das Haus verließ, um zum Supermarkt zu gehen.

Der 35 Jahre alte Angeklagte soll dann mit einem anderen Mann, der wegen der Tat bereits zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, auf ein Motorrad gestiegen sein. Laut Anklage fuhren die Beiden ihrem 46-jährigen Landsmann entgegen, dann drosselte der Fahrer die Geschwindigkeit. Der 35-Jährige soll den 46-jährigen aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben. Die Staatsanwältin sprach von einer geplanten „öffentlichen Hinrichtung“. Demnach schoss der Täter zwölf Mal aus einer Pistole mit Schalldämpfer.

Die tödlichen Schüsse nahe einer Grundschule sorgten bundesweit für Aufsehen. Im März 2018 wurde ein damals 23-Jähriger als Fahrer des Motorrades wegen Mordes verurteilt. Ein zweiter Angeklagter wurde frei gesprochen, eine Tatbeteiligung konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Der Prozess damals konnte nicht klären, wer der Todesschütze war.

Hintergrund des Mordes ist nach Erkenntnissen der Ermittler eine Gewalttat in Albanien. Dort tötete das Mordopfer von Visselhövede 2011 einen Mann vor einer Diskothek in Tirana. Er wurde dafür in seiner Heimat zu einer Haftstrafe verurteilt, die er zum Großteil absaß, danach floh er aber aus Furcht vor Blutrache mit seiner Familie nach Deutschland.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten, die keinen Wohnsitz in Deutschland hatten, den 46-jährigen suchten, um ihn mit dem Tod zu bestrafen. „Sie verfolgten dabei das Ziel, Blutrache und Selbstjustiz auszuüben“, sagte die Staatsanwältin. Laut Anklage soll der 31-Jährige das Motorrad erworben haben. Der 35-Jährige soll die Tatwaffe, Schalldämpfer und Munition gekauft haben.

Nach Verlesung der Anklage am Montag wies der Vorsitzende Richter darauf hin, dass auch ein unbekannter Dritter geschossen haben könnte. Es sei möglich, dass der 35-Jährige die übrigen Beteiligten zur Tat angestiftet haben könnte. Neben einer Verurteilung wegen Mordes käme auch eine Verurteilung wegen Anstiftung zum Mord in Frage.

Die Angeklagten, die von Dolmetschern begleitet wurden, kündigten über ihre Anwälte an, sich nicht zur Tat zu äußern.

Die Zeugen, die am ersten Verhandlungstag befragt wurden, konnten zu den mutmaßlichen Tätern nur wenige Angaben machen. So schilderte ein Polizist, der am Tattag privat am Tatort war: „Ich sah zwei Personen, die deutlich sichtbare Westen trugen.“ Auch eine andere Zeugin berichtete, dass sie am Tattag zwei Menschen mit leuchtenden Warnwesten auf einem wegfahrenden Motorrad sah. Zum genaueren Aussehen der Beiden konnte keiner der Befragten Angaben machen.

Der nächste Termin ist für Ende März geplant, insgesamt hat die Kammer Verhandlungstage bis Oktober festgelegt. dpa