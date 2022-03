Mordanklage gegen Ex-Mitglied gambischer Streitkräfte

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mordes und versuchten Mordes hat die Bundesanwaltschaft am Oberlandesgericht Celle Anklage gegen ein ehemaliges Mitglied der gambischen Streitkräfte erhoben. Der Mann soll Mittäter mit Tötungsbefehl zu Opfern gefahren haben, wie die Behörde in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Ein regierungskritischer Journalist und ein mutmaßlicher Gegner des gambischen Präsidenten seien umgebracht worden.

Karlsruhe - Ein Rechtsanwalt habe mehrere Schüsse auf ihn schwer verletzt überlebt.

Der angeschuldigte Gambier sei im März 2021 in Hannover auf Grund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof festgenommen worden. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts muss über die Anklage entscheiden und kann dann Termine für eine Verhandlung festsetzen.

Gambia liegt in Westafrika, zählt zu den ärmsten Ländern der Welt und gilt erst seit wenigen Jahren als Demokratie. Die angeklagten Taten fanden davor statt, in den Jahren 2003 bis 2006. Jahre lang hatte Yahya Jammeh diktatorisch als Staatschef geherrscht. dpa