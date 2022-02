Nach Corona-Fällen: Marineschiff läuft zu Nato-Manöver aus

Teilen

Das Marineschiff „Berlin“ wird für das Auslaufen vorbereitet. © Sina Schuldt/dpa

Nach Corona-Infektionen an Bord ist das Marineschiff „Berlin“ mit einem Tag Verspätung von seinem Heimathafen Wilhelmshaven zu einem Nato-Einsatz vor Norwegen ausgelaufen. Es gebe keine weiteren Einschränkungen, sagte eine Marinesprecherin am Mittwoch. Am Mittag brach der Einsatzgruppenversorger mit der rund 200-köpfigen Besatzung zu dem Nato-Manöver auf.

Wilhelmshaven - Zuvor waren 15 Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zunächst hatte die Marine von 14 Fällen berichtet. Die Soldaten seien von Bord gebracht und isoliert worden, sagte die Sprecherin.

Das Marineschiff sollte ursprünglich bereits am Dienstagmittag aufbrechen und sich in den kommenden Monaten einem Nato-Marineverband anschließen, um gemeinsam mit Soldatinnen und Soldaten anderer Nationen an dem Manöver „Cold Response“ vor Norwegen teilzunehmen. Der Marineverband Standing Nato Maritime Group 1 mit mehreren Fregatten und Zerstörern ist vor allem für die Kontrolle und den Schutz strategisch wichtiger Seewege im Nordatlantik und in der Nordsee zuständig. Kurz vor dem Start meldete ein Labor am Dienstagvormittag dann positive PCR-Testergebnisse. Das Auslaufen wurde daraufhin abgesagt.

Auswirkungen auf den Nato-Einsatz habe das verspätetet Auslaufen des Schiffes nicht, sagte die Marinesprecherin. Der 18-köpfige Führungsstab des Verbandes wurde bereits eingeschifft und führt den Verband von der „Berlin“ aus. Die Einsatzgruppenversorger der Marine sind die größten Schiffe der Flotte. Sie versorgen Einsatzverbände auf See mit Kraftstoff, Material und Munition und dienen zudem als Einsatzzentrale für Führungsaufgaben. Mitte April wird die „Berlin“ zurück in Wilhelmshaven erwartet. dpa