Nach Rückstand: Braunschweig holt bei 1860 noch einen Punkt

Braunschweigs Spieler um Torwart Jasmin Fejzic nach einem Spiel. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Dank großer Moral hat Eintracht Braunschweig in der 3. Fußball-Liga noch einen wichtigen Punkt im Aufstiegsrennen geholt. Die Niedersachsen erkämpften sich am Sonntag bei 1860 München ein 2:2 (0:2) und machten dabei einen 0:2-Pausenrückstand wett. Mit dem am Ende verdienten Punktgewinn zog die Eintracht in der Tabelle wieder am VfL Osnabrück vorbei auf Platz drei.

München - Die punktgleichen Osnabrücker hatten am Samstag gegen Türkgücü München nur 1:1 gespielt.

Nach den beiden enttäuschenden Auftritten in Zwickau (0:1) und gegen Verl (1:1) erwischten die Braunschweiger auch in München einen ganz schlechten Start. Der ehemalige Braunschweiger Marcel Bär brachte die Löwen vor 3750 Zuschauern bereits in der dritten Minute in Führung. Vor der Halbzeitpause erhöhte Phillipp Steinhart auf 2:0 (34.).

Doch die Braunschweiger gaben nicht auf. Lion Lauberbach (55.) und Jan-Hendrik Marx (78.) sorgten für den verdienten Ausgleich. In der hektischen Schlussphase sah Brian Behrendt noch Gelb-Rot und fehlt damit am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg II. dpa