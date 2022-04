Nachfrage gestiegen: Raps blüht wieder auf den Feldern

Rehe stehen hinter einem blühenden Rapsfeld im Landkreis Hildesheim. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Die Rapsfelder blühen wieder in Niedersachsen - dank guter Preise sind in jüngster Zeit die Anbauflächen für die Ölpflanze gestiegen. Das war nicht immer so, erklärte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen am Freitag: Der Rapsanbau war in den vergangenen Jahren stetig zurückgefahren worden, was zum Teil an schlechten Erträgen und niedrigen Marktpreisen lag.

Oldenburg - Seit vergangenem Jahr aber wächst die Anbaufläche wieder: 2021 wurde auf knapp 80.000 Hektar Raps angebaut, das sind 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr könnte die Anbaufläche nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes in Niedersachsen bei rund 98.600 Hektar liegen.

Inzwischen steigt die Nachfrage nach Raps wieder: Rapsöl wird als Lebensmittel verwendet und auch in der Technik. Neben Speiseöl und Margarine werden aus den Rapsschoten biologisch abbaubare Schmier- und Treibstoffe sowie Hydrauliköl hergestellt. Auch Rapshonig sei beliebt, so die Kammer. dpa