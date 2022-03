Naturschutzbund will ukrainischen Tierbesitzern helfen

Der Naturschutzbund im Landkreis Goslar will zusammen mit Tierschutzvereinen Hilfen für Tierbesitzer aus der Ukraine organisieren. In den Notunterkünften dürften die Menschen bislang keine Tiere halten. Das Veterinäramt verlange außerdem eine Quarantäne für nach Deutschland eingereiste Haustiere von einem halben Jahr, sagte am Mittwoch der erste Vorsitzende des Nabu Goslar, Wolfgang Moldehn.

Goslar - „Was wir definitiv machen, ist eine Tierfutterstube“, sagte Moldehn. Er habe eine 1300 Quadratmeter große Halle angemietet. „Wir kriegen seit drei Tagen von allen möglichen Leuten Futterspenden, die wir hier sammeln und dann nach Polen oder in die Ukraine fahren wollen.“ Die Futterspenden könnten auch genutzt werden, um Menschen, die mit ihren Haustieren aus der Ukraine kämen, zu unterstützen. Er appellierte an Tierfutterhersteller, Spenden zur Verfügung zu stellen.

Denkbar wäre es, dass sich Helfer für die Zeit der Quarantäne um die Haustiere kümmern, sagte Moldehn. Dafür sollten dann Futter, Leinen oder Spielzeug zur Verfügung gestellt werden. Teilweise kämen die Flüchtlinge mit Vogelkäfigen über die Grenze.

Das erste Interesse gelte natürlich den Menschen, sagte Moldehn. „Aber wir müssen auch an die Tiere denken, das Tierleid darf nicht unendlich werden.“

Auch der Deutsche Tierschutzbund appellierte an den Bund und die kommunalen Behörden, dass die mitgebrachten Tiere in den Unterkünften bei ihren Besitzern bleiben können. dpa