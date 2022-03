Neue Betondecke wächst auf der Autobahn 1

Ein Betondeckenfertiger arbeitet auf der Autobahn A1 im Bereich der Raststätte Dammer Berge. © Friso Gentsch/dpa

Mehrere Hundert Meter wächst derzeit täglich die neue Betondecke auf der Autobahn 1 zwischen Bramsche und Lohne/Dinklage. Bis 2025 soll der Abschnitt zwischen Lotte/Osnabrück und der Ahlhorner Heide auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Derzeit werde die Fahrbahndecke über die vollständige Länge von 30 Kilometern komplett in Beton eingebaut, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes am Mittwoch mit.

Holdorf - Aktuell finden die Bauarbeiten auf der Fahrbahnseite Richtung Dortmund statt. 25 Sattelzüge beliefern die Spezialmaschine, einen Betondeckenfertiger, laufend mit Beton. Pro Zwölf-Stunden-Schicht werden den Angaben zufolge zwischen 400 und 450 Meter neuer Fahrbahndecke gebaut. Normalerweise werde rund um die Uhr gearbeitet, so dass bis zu einem Kilometer Autobahndecke entstehen könnten, hieß es. Tatsächlich sind die Temperaturen in den Nachtstunden aber zu niedrig, so dass die Bauarbeiten im Bereich des Rasthofes Dammer Berge nur am Tag stattfinden. Pro Schicht sind 50 Arbeitskräfte auf der Baustelle beschäftigt.

Bereits im November wurden die ersten sechs Kilometer der neuen Fahrbahn mit einer Betondecke versehen. Die Arbeiten seien durch Regen und Sturm dann unterbrochen worden. dpa