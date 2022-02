Neue Warnstreiks bei der Postbank auch im Nordwesten

Teilen

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Im Tarifstreit bei der Postbank hat Verdi die Beschäftigten zu weiteren Protestaktionen in Niedersachsen aufgerufen. An diesem Freitag und Samstag sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 16 Filialen der Deutsche-Bank-Tochter in einen jeweils ganztägigen Warnstreik treten, wie die Gewerkschaft am Donnerstag ankündigte. In anderen Bundesländern seien ebenso Ausstände geplant.

Hannover - Sowohl Bank- als auch Postdienstleistungen für die Kunden dürften an betroffenen Standorten nach Einschätzung von Verdi ausfallen. Es geht um Postbank-Niederlassungen etwa in Hannover, Göttingen, Goslar oder Hameln sowie weitere Filialen vor allem in Südniedersachsen.

Die Gewerkschaft kritisiert, es habe in der ersten Verhandlungsrunde keine konkrete Reaktion des Unternehmens auf die Tarifforderungen gegeben. Die Arbeitnehmerseite verlangt sechs Prozent mehr Geld, bei einer absoluten Mindesterhöhung der monatlichen Gehälter um 180 Euro.

Azubis sollen 150 Euro mehr verdienen und nach dem Ende ihrer Lehre unbefristet bei der Postbank angestellt werden. Unter anderem gehören auch eine Art Corona-Ausgleich von 1500 Euro als Einmalzahlung sowie Modelle für Altersteilzeit zum Forderungskatalog. In Bremen hatte es zum Wochenbeginn ebenfalls Aktionen in einigen Filialen gegeben, davor auch schon in mehreren Städten in Niedersachsen. dpa