Niedersachsen erkennt mehr ausländische Berufsabschlüsse an

In Niedersachsen sind 2020 erneut mehr ausländische Berufsabschlüsse anerkannt worden. Deren Zahl sei auf rund 5500 gestiegen, damit sei die Zahl abgeschlossener Verfahren im Vergleich mit 2019 um 11,9 Prozent gestiegen, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag mit. Im Vergleich mit 2018 betrage der Anstieg sogar 55,7 Prozent, damit setzte sich der Trend der Vorjahre fort.

Hannover - 2015 habe es erst etwa 2200 abgeschlossene Anerkennungsverfahren gegeben.

Vor allem in medizinischen Gesundheitsberufen sei die entsprechende Anerkennung beantragt worden, 2020 hätten Verfahren zu diesen Berufen einen Anteil von 74,1 Prozent gehabt - das seien fast 4100 Verfahren. Zu diesen Berufen zählten etwa Krankenpflegerinnen und -pfleger, Ärztinnen und Ärzte oder Physiotherapeutinnen und -therapeuten. Außerdem waren lehrende und ausbildende Berufe, technische Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsberufe sowie Energie- und Elektroberufe, Erziehung und soziale Berufe darunter.

Insgesamt wurden in Niedersachsen 2020 knapp 7000 Anträge auf Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses gestellt. Gut jeder zweite davon (55,2 Prozent) war in Europa erworben worden, davon 19,6 Prozent in EU-Ländern. Die übrigen stammten etwa aus Asien (29,8 Prozent) oder Afrika (11,6 Prozent). Besonders häufig waren auch Anträge aus Syrien mit einem Anteil von 9,0 Prozent. dpa