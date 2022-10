Vater lässt Vierjährige allein in S-Bahn zurück - mit Drogen

Von: Michelle Brey

Ein 34-Jähriger ließ seine vier Jahre alte Tochter alleine in einer S-Bahn weiterfahren. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Nur schnell eine Zigarette rauchen, dann sollte es weitergehen. Der Plan eines 34-jährigen Vaters lief ziemlich schief. Seine Tochter fuhr ohne Begleitung weiter.

Hameln/München - Weil ihr Papa seine Raucherpause auf dem Bahnsteig nicht rechtzeitig beendet hat, musste eine Vierjährige am Samstag (1. Oktober) alleine mit einer S-Bahn weiterfahren. Nicht zuletzt sorgte auch noch das Gepäck für Wirbel.

Raucherpause dauert zu lange: Vierjährige fährt mit S-Bahn ohne Begleitung weiter

Der 34-Jährige wollte im Bahnhof im niedersächsischen Hameln nur schnell eine Zigarette rauchen und war aus der S5 nach Hannover ausgestiegen, wie es von der Bundespolizei am Montag in einer Pressemitteilung hieß. Als der Mann wieder einsteigen wollte, war es jedoch zu spät. Die Türen waren schon geschlossen - und seine kleine Tochter fuhr mitsamt Gepäck in Richtung Hannover alleine weiter.

Ein Zugbegleiter entdeckte das vier Jahre alte Mädchen schließlich und verständigte die Bundespolizei. Die Beamten nahmen das Kind in ihre Obhut. Auf der Suche nach einem Hinweis auf die Adresse der Eltern im Gepäck entdeckten die Beamten Amphetamine und betäubungsmittelhaltige Medikamente.

Drogen im Gepäck: 34-Jähriger war Polizei schon bekannt

Die Bundespolizei untersagte die gemeinsame Weiterfahrt. Stattdessen wurde die Mutter des Mädchens in Paderborn informiert. Der 34-Jährige ist der Polizei bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt, wie es hieß. In Hannover stellte die Bundespolizei die Substanzen sicher.

In München wurden indes vier Menschen verletzt. Ein Mann hatte einen Rettungswagen gestohlen. Die Polizei sperrte die Leopoldstraße. (mbr mit dpa)