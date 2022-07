Niedersachsen: Vorläufiger Hitzerekord von 40 Grad gemeldet

Touristen sitzen auf einer Bank hinter einem Springbrunnen auf dem Wurmberg im Harz. © Swen Pförtner/dpa

In Niedersachsen ist nach vorläufigen Daten der bisherige Hitzerekord geknackt worden. In Barsinghausen-Hohenbostel (Region Hannover) wurden demnach am Mittwoch 40,0 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend mitteilte. Die Temperatur in dem Bundesland sei so hoch wie noch nie gewesen seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung.

Offenbach/Hannover - Der bisherige Rekordwert von 39,6 Grad war am 25. Juli 2019 in Dörpen (Landkreis Emsland) gemessen worden.

Rund ein Dutzend aller Messstationen in Niedersachsen meldete im Tagesverlauf Temperaturen von über 39 Grad, wie ein Meteorologe des DWD sagte. Das kleinste Bundesland Bremen erreichte in der Spitze 37,0 Grad.

Der DWD betonte am Mittwochabend, dass die Werte vorläufig zu nennen seien, aber an diesem Abend nicht mehr aktualisiert würden. Man prüfe sie in den kommenden Tagen und werde gegebenenfalls nach einigen Tagen präzisieren.

Auch in einigen anderen Bundesländern wurden am Mittwoch neue Temperaturhöchstwerte gemessen. dpa