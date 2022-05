Niedersachsens CDU-Chef Althusmann gratuliert Wüst

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, spricht. © Sina Schuldt/dpa

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst nach der Landtagswahl im bevölkerungsstärksten Bundesland gratuliert. „Die CDU in NRW mit Hendrik Wüst an der Spitze ist aus diesem Wahlkampf deutlich als stärkste Kraft hervorgegangen“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister am Sonntag.

Hannover - Damit habe die CDU ebenso wie Wüst einen klaren Regierungsauftrag erhalten.

„Es ist nun an Hendrik Wüst, Gespräche mit dem Ziel zu führen, ein verlässliches Zukunftsbündnis zu schmieden“, sagte Althusmann. Der Auftrag der Wählerinnen und Wähler sei klar und die CDU werde ihn umsetzen.

Die CDU ist bei der Landtagswahl am Sonntag nach ersten Hochrechnungen klar stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen geworden. Die bisherige CDU/FDP-Koalition in Düsseldorf hat demnach aber keine Mehrheit mehr. Offen ist, wer künftig regieren wird. Nach den Zahlen sind mehrere Koalitionen möglich.

In Niedersachsen wird am 9. Oktober 2022 ein neuer Landtag gewählt. Althusmann tritt als CDU-Spitzenkandidat gegen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an. dpa