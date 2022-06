Obduktion: Ehepaar nach zahlreichen Messerstichen verblutet

Im Fall des in der Region Hannover getöteten Ehepaares haben die Ermittler neue Details bekanntgegeben. „Beide sind infolge zahlreicher Messerstich-Verletzungen verblutet“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe die Obduktion hergeben.

Neustadt am Rübenberge - Die 53-jährige Frau und ihr 59 Jahre alter Ehemann waren am Montag leblos in ihrem Wohnhaus in Neustadt am Rübenberge entdeckt worden. Von dem Täter oder den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Das Paar lebte inmitten von Feldern am Ortsrand des Dorfes Hagen.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist der erwachsene Sohn der getöteten 53-Jährigen verschwunden. Dessen Schwester habe bei Facebook einen Vermisstenaufruf gestartet. „Seit Freitag haben wir nichts mehr von ihm gehört“, sagte die Schwester der Zeitung. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte zu dem Bericht: „Uns ist bekannt, dass es diesen Facebook-Aufruf gab.“ Sie wollte sich nicht dazu äußern, ob es einen Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen geben könnte. dpa