17-jährige Tote im Graben: Junge Frau kehrt nicht von Inliner-Tour zurück

Am Sonntagabend ist eine Leiche nahe Barenburg gefunden worden. Es handelt sich um eine 17 Jahre alte Frau, die laut Obduktion getötet wurde.

Update vom Dienstag, 12. September, 12:30 Uhr: Während die Mordkommission der Polizei mit großem Einsatz die Tötung des 17 Jahre alten Mädchens in Barenburg aufarbeitet und den oder die Täter sucht, beginnt in der Samtgemeinde Kirchdorf die Zeit der Trauer. Die Kirchengemeinde, in der die Getötete vor drei Jahren konfirmiert worden ist, plant dazu zwei Gottesdienste und legt darüber hinaus Trauerbücher aus.

Die junge Frau war am Sonntag mit Inlinern neben einer Straße aufgefunden worden, die sie bereits häufiger in ihrer Freizeit genutzt hatte. Als die 17-Jährige an jenem Abend nicht wieder nach Hause gekommen war, starteten die Eltern eine Suche. Ein Radfahrer wiederum fand die Leiche und rief die Polizei zum Fundort. Die Strecke gilt unter anderem als guter Ort zum Fahrradfahren.

Auch zwei Tage nach dem Leichenfund bei Barenburg ist die Polizei am Fundort mit vielen Einsatzkräften vor Ort. © Sylvia Wendt

17-jährige Tote bei Barenburg: Polizei nennt neue Details

Update vom Dienstag, 12. September, 10:30 Uhr: Barenburg – Nach dem Fund der Leiche einer 17-Jährigen nahe Barenburg ermittelt die Polizei auch Hochtouren. Noch in der Nacht sperrten die Einsatzkräfte den Fundort weiträumig ab und sicherten erste Spuren. „Wir haben jeden Grashalm umgedreht“, sagte Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizei Diepholz. „Jetzt müssen wir die Puzzleteile zusammensetzen.“

Der Fundort könne der Tatort sein, muss es aber nicht, so Gissing. Ein Radfahrer habe die Leiche der jungen Frau in einem Graben an der Straße Schwarzer Dieken nahe Barenburg am Sonntagabend entdeckt und die Polizei gefunden. Es sei nicht an einer Hauptstraße gewesen, die Strecke werde von Spaziergängern, Radfahrern oder Landwirten genutzt. „Da sind viele Felder und Ackerflächen, schmale Straßen.“

Die Straße Schwarzer Dieken ist ein viel befahrener Freizeitweg, der insbesondere von Radfahrerinnen und Radfahrern gern genutzt wird. © Wendt, Sylvia

Die Tote hätte sich in einem 2,5 Meter tiefen Graben mit Wasser, der neben der Straße verläuft, befunden. Die Mordkommission „Inliner“ habe mittlerweile ihre Arbeit aufgenommen, sagte der Sprecher. Die Jugendliche sei auf Inline-Skates zwischen den Feldern unterwegs gewesen.

Polizei-Sprecher zur Tötung bei Barenburg: „Opfer kommt aus dem Großraum Sulingen“

Gissing: „Das Opfer kommt aus dem Großraum Sulingen. Wir haben kaum Anhaltspunkte.“ Der Fall sei schon sehr ungewöhnlich: „Hier im Landkreis haben wir solche Fälle sonst nicht.“ Ein Verkehrsunfall könne aufgrund der Verletzungen ausgeschlossen werden, ebenso ein Sexualverbrechen.

Der Fundort der Frauenleiche: Ein kleiner Graben bei Barenburg. © Kai Moorschlatt

Tote Frau bei Barenburg: Obduktion bestätigt gewaltsamen Tod

Erstmeldung vom Montag, 11. September: Barenburg – Eine 17 Jahre alte Frau ist am Sonntag, 10. September, gegen 19 Uhr in einem Graben an der Straße Schwarzer Dieken nahe Barenburg tot aufgefunden worden. Die Polizeiinspektion Diepholz und die Staatsanwaltschaft Verden ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes.

Die Ursachenforschung hat laut Mitteilung der Polizei in der Nacht kein Ergebnis gebracht, weshalb in der Gerichtsmedizin Hannover eine Obduktion durchgeführt wurde. Diese hat, das gibt die Polizeiinspektion Diepholz in einer Mitteilung bekannt, ergeben, dass die 17-Jährige eines gewaltsamen Todes gestorben ist.

Bei Barenburg ist am Sonntag die Leiche einer 17 Jahre alten Frau in einem Graben gefunden worden. © Nord-West-Media TV/dpa

Ein Verkehrsunfall könne ausgeschlossen werden, berichtet Polizeipressesprecher Thomas Gissing. Die Details dazu geben die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Es ist eine Mordkommission eingerichtet worden.

Polizei hofft nach Leichenfund in Barenburg auf Zeugenhinweise

Mögliche Zeugen, die Polizei denkt insbesondere an Anwohner, Spaziergänger und Landwirte, die im Zeitraum von 18 bis 19 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Beamten in Diepholz unter 05441/9710 zu kontaktieren.