41-Jähriger setzt teuren Oldtimer gegen Baum – und wird lebensgefährlich verletzt

Von: Marcel Prigge

Bei einem schweren Unfall bei Wingst ist der Fahrer eines Oldtimers gegen einen Baum gefahren. Der Ford ist zerstört worden, der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Wingst – Er beschleunigte zu stark mit seinem hochmotorisierten Oldtimer, nun schwebt er in Lebensgefahr. Bei einem schweren Unfall am Mittwoch, 6. September, ist ein 41-Jähriger mit seinem himmelblauen Ford Mercury Cougar gegen einen Baum gefahren. Er erlitt schwerste Verletzungen, sein Auto einen Totalschaden.

Schwerer Unfall im Landkreis Cuxhaven: Mann schwebt in Lebensgefahr, Oldtimer völlig zerstört

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann aus Cadenberge im Landkreis Cuxhaven am Nachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Straße Zollbaum. Er bog ab und beschleunigte danach seinen Oldtimer stark. Dabei verlor er die Kontrolle über den Ford Mercury Cougar und kam links von der Straße ab. Anschließend prallte er frontal in einen Baum, der am Rand der Straße steht.

Totalschaden: Nach einem schweren Unfall ist der himmelblaue Ford Mercury Cougar zerstört. Der Fahrer, ein 41-Jähriger aus Cadenberge schwebt in Lebensgefahr. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Durch den starken Aufprall wurde der 41-Jährige lebensgefährlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Sein Oldtimer wurde durch den Zusammenstoß schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach Polizeiinformationen weist er nun einen Totalschaden auf. Der Ford war dementsprechend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße ist für die Unfallaufnahme und die Bergung mehrere Stunden gesperrt worden.

Es ist nicht der einzige Unfall dieser Art in Niedersachsen. Vor wenigen Monaten verlor der Fahrer eines Golf 2 GT die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Ähnliches auch in der Nähe von Oldenburg. 2021 ist ein T1-Bulli in ein anderes Auto gekracht. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Bis zu 380 PS und 70.000 Euro teuer: Ford Mercury Cougar bei Sammlern beliebt

Der Ford Mercury Cougar ist besonders bei Sammlern und Oldtimer-Fans beliebt. Das ab dem Jahr 1967 produzierte Auto ist mit V8-Motoren ausgestattet. Die ersten Modelle brachten es bereits auf 202 bis 380 PS. Der Zweitürer sowohl mit einem festen Dach, als auch als Cabriolet zu haben. Als wohl bekanntestes Merkmal der Reihe gelten die in den Kühlergrill eingelassenen Klappscheinwerfer. Der Wagen kann je nach Modell, Ausstattung und Zustand bis zu 70.000 Euro kosten.