Rettung aus dem Krieg in der Ukraine: Oma Antonina ist bald in Niedersachsen

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Gerettet: „Oma Antonina“ befindet sich nach der tagelangen Flucht auf dem Weg nach Northeim. © Privat

Zwei Northeimer wagen eine lange Reise. Um Angehörige aus der Ukraine zu retten, fahren sie nach Moldawien. Die Rettungsmission glückt.

Northeim - „Total fix und fertig, aber glücklich“: So beschreibt Antonia Lehr den Zustand ihres Ehemanns Philipp, der vorigen Donnerstag (03.03.2022) zusammen mit seinem Freund Tomek Gabriel aus Northeim eine „Rettungsmission“ für Antonias Oma Antonina aus der Ukraine gestartet* hat.

Nach zwei Tagen und weit über 1000 Kilometern auf deutschen, österreichischen, ungarischen, rumänischen und moldawischen Straßen konnten die beiden Northeimer die 84-jährige Großmutter, die in der Nähe von Odessa in der Ukraine lebte, und die anderen sieben Frauen und Kinder, die Hals über Kopf ihre Heimat verlassen mussten, am Samstagnachmittag in die Arme schließen*, wie hna.de* berichtet

Doch bis es so weit war, mussten alle erst mal eine echte Tortur auf sich nehmen: Philipp Lehr und Tomek Gabriel kämpften mit den schlechten Straßenverhältnissen vor allem in Rumänien und mit langen Staus an den Grenzübergängen, an genügend Schlaf war nicht zu denken.

Rettung aus der Ukraine: Northeimer holen Angehörige an moldawischer Grenze ab

Oma Antonina und ihre Begleiter, davon eine Nachbarin mit zwei Kindern, die ein Auto hat, mussten stundenlanges Warten im Auto in Kauf nehmen. Am schlimmsten, so berichtete Antonia Lehr im Gespräch mit der HNA, muss es am Grenzübergang zwischen der Ukraine und Moldawien gewesen sein: Dort hatten die Geflüchteten den „rettenden“ Grenzübergang nach Moldawien schon im Blick, weil sie nur 50 Meter entfernt waren.

Doch die Ausgangssperre in der Ukraine, die von 18 bis 6 Uhr gilt, sorgte auch für eine Schließung des Grenzübergangs. Irgendwann hatten sie auch diese Hürde überwunden, mussten nur noch auf Philipp und Tomek warten, mit denen sie an einem Grenzübergang im Norden Moldawiens verabredet waren.

Doch so einfach wie geplant war dieses Zusammentreffen nicht: Weil plötzlich kein Navigationsgerät mehr funktionierte, es keinen Handyempfang mehr gab, mussten die beiden Northeimer auf Bilder von Straßenkarten zurückgreifen, die sie im Handy aufrufen konnten. Doch irgendwann, mit ein paar Stunden „Verspätung“ hatten sie es geschafft und trafen die Geflüchteten am Grenzübergang. Als alles im Auto verstaut war, starteten sie sofort in Richtung Northeim.

Northeimer retten ukrainische Angehörige: Fahrt verläuft nicht reibungslos

Doch auch diese Fahrt sollte nicht reibungslos funktionieren: Weil Grenzbeamte zunächst den provisorischen Ausweis eines der Kinder nicht akzeptieren wollten, drohte die Rettungsmission auf halber Strecke zu scheitern. „Doch viel Überredungskunst hat geholfen. Schließlich durften alle zusammen weiterreisen“, berichtet Antonia Lehr.

In Moldawien, so war der Plan, sollte Samstag (05.03.2022) eine mehrstündige Pause samt Hotelübernachtung eingelegt werden. Doch weil die Gruppe, endlich am Hotel angekommen, noch mehrere Stunden auf die Zimmer warten sollte, entschied Philipp Lehr: „Wir fahren weiter.“

Völlig erschöpft, aber glücklich: Diese Frauen und Kinder haben die beiden Northeimer Philipp Lehr und Tomek Gabriel an der Grenze zwischen Moldawien und der Ukraine gerettet. © Privat

Rettung aus der Ukraine: Geflüchtete kommen bei der Familie und in Imbshausen unter

So durchquerte die Gruppe noch Moldawien, bis sie am Sonntag (06.03.2022) in Ungarn eintrafen. „Da ging dann nichts mehr, alle waren total übermüdet und erschöpft“, berichtet Antonia Lehr. Also wurde dort ein Hotel bezogen, am Montagmorgen (07.03.2022) soll es dann auf die restlichen 900 Kilometer Strecke nach Northeim gehen, wo alle am späten Abend erwartet werden.

Oma Antonina wird erst mal bei Philipp und Antonia Lehr unterkommen – Urenkel Luca hat extra sein Kinderzimmer geräumt. Auch die Nachbarin mit ihren beiden Kindern bleibt vorerst bei Familie Lehr. Für den Rest der Gruppe, zwei Frauen und zwei Kinder, gibt es eine Wohnung in Imbshausen.

„Und dann müssen wir alle erst mal wieder Kraft tanken und schauen, wie es weitergeht“, sagt Antonia Lehr. Denn auch die 34-Jährige hat seit Beginn der „Rettungsmission“ am Donnerstag (03.03.2022) kaum ein Auge zugemacht. (kat) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA