Opfer mehrmals schwer missbraucht: Prozess gegen 28-Jährige

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Über Monate hinweg soll eine 28-Jährige eine Frau mehrmals schwer misshandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft der Angeklagten unter anderem vor, ihrem Opfer mit Rasierklingen Wörter in die Haut geritzt zu haben. Zusammen mit ihrem Vater soll sie die Geschädigte auch sexuell missbraucht haben. Unter anderem wurde das Opfer bewusstlos geschlagen und an eine Heizung gekettet.

Braunschweig - Auch soll der Kopf der Frau in eine Toilette gedrückt worden sein, während die Spülung betätigt wurde.

Am Donnerstag beginnt am Landgericht Braunschweig (13.00 Uhr) der Prozess gegen die 28-Jährige. Ihr werden unter anderem sexueller Übergriff in besonders schwerem Fall, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung und versuchter Totschlag vorgeworfen. Im November 2011 soll die Angeklagte auch trotz Hausverbots die Frau in einer Klinik aufgesucht haben, um sie mit einer Weinflasche zu töten.

Woher die Täterin und das Opfer sich kannten und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu gab es bisher keine Angaben vom Gericht. Am ersten Prozesstag sollen vier Zeugen vernommen werden, wie eine Gerichtssprecherin ankündigte. Für das Verfahren sind sechs Fortsetzungstermine bis Ende Juli angesetzt. dpa