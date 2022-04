Fahrt der Verwüstung: Mann handelt sich zehn Strafverfahren in nur einer Nacht ein

Von: Anna Lorenz

In Osnabrück bewerkstelligte es ein 33-jähriger Mann am Samstag, sich binnen einer Nacht in bunter Vielfalt nicht weniger als 10 Straftaten zuschulden kommen zu lassen.

Osnabrück – Was sich in der Nacht zum Sonntag (10. April) im niedersächsischen Osnabrück abgespielt hat, lässt sich trotz allen gebotenen Ernstes nur noch als filmreif betiteln. Der Krimi, der gegen 2 Uhr morgens seinen Höhepunkt erreichte, umfasst einen 33-jährigen Mann, die Osnabrücker Polizei, einen malträtierten Notarzt und am Ende unterm Strich ganze zehn Delikte.

Osnabrück: Mann ist nachts mit Auto unterwegs – Fahrt der Verwüstung

Der Notruf, der die Polizei Osnabrück gegen 2 Uhr morgens erreichte, teilte die stattgefundene Handlung bereits in zwei Akte. Denn bevor der 33-Jährige, wie der Anrufer vermeldete, sein Fahrzeug unsanft gegen eine Hauswand gesetzt hatte, hatte der Mann, der unter Drogen stand, auf den Straßen Osnabrücks sein Unwesen getrieben und auf seiner beschwingten Fahrt mit einem geliehenen Pkw ein Auto, eine Ampel, eine Schranke und sogar einen Holzschuppen arg in Mitleidenschaft gezogen.

Als die Polizei den Ort, an dem die Fahrt so abrupt wie endgültig zu Ende gewesen war, erreichte, fehlte von dem Täter zunächst aber jede Spur. Ein weiterer Notruf sorgte jedoch schon bald für Klarheit: Der Mann, der keinen Führerschein hatte, tobte im Hauseingang eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses.

Osnabrück: Mann rastet aus, wird ohnmächtig – und rastet erneut aus

Als die Beamten den 33-Jährigen daher alsbald in Gewahrsam nehmen wollten, hatte dieser wenig Einsehen und setzte sich nachdrücklich zur Wehr, wobei er einem Polizisten sogar ins Gesicht trat. Als wäre die Szenerie noch nicht dramatisch genug gewesen, passierte daraufhin auf einmal, womit niemand gerechnet hatte: Der 33-Jährige sackte jäh in sich zusammen und wurde ohnmächtig. Nach sofortigen Reanimationsmaßnahmen durch die Ordnungshüter erlangte der Täter das Bewusstsein jedoch schnell wieder und verfiel erneut in bereits dargebotenen Unmut, was sich am Höhepunkt des Geschehens dadurch äußerte, dass der 33-Jährige dem mittlerweile eingetroffenen Notarzt in den Arm biss.

Osnabrück: Nach grotesker Szenerie – Polizeiliche Ermittlung befördert weitere Straftaten zu Tage

Da das Erlebte den Beamten durchaus Anlass gab, sich dem Fall näher anzunehmen, stellten die Polizisten im Zuge der Ermittlungen wenig später zudem fest, dass der Täter in dem von ihm bewohnten Hotelzimmer nicht nur diverse gefälschte Ausweispapiere aufhob, sondern auch „eine größere Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel“, so die Osnabrücker Polizei, dort lagerte. Außerdem weilte in den Räumlichkeiten auch noch die 32-jährige Freundin des Täters, die, wie er auch, keinen festen Wohnsitz in Deutschland anzugeben in der Lage waren. Nach Vernehmung beider Personen auf der Wache wurden knappe 10 Strafverfahren eingeleitet. Die Motive des Geschehens sind noch nicht bekannt. (askl)