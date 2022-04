Ostermärsche unter Eindruck des Kriegs gegen die Ukraine

In vielen niedersächsischen Städten und in Bremen sind in diesem Jahr wieder Ostermärsche geplant. Wie das Netzwerk Friedenskooperative am Dienstag mitteilte, soll es an Karsamstag unter anderem in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Oldenburg, Osnabrück und Lüneburg Protestmärsche geben. Auch der Ostermarsch in der Stadt Bremen ist für Karsamstag geplant.

Hannover/Bremen - Die Antikriegsdemonstrationen stehen in diesem Jahr unter dem Eindruck des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Aber auch die geplante Aufrüstung der Bundeswehr soll den Angaben zufolge kritisch hinterfragt werden. Diese Hochrüstung helfe den Menschen in der Ukraine nicht, teilten die Organisatoren mit. Insbesondere lehne die Friedensbewegung die Anschaffung von Kampfflugzeugen vom Typ F35 ab.

Insgesamt soll es in Deutschland in 90 Städten Ostermärsche geben. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung waren in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht, nur unter Einschränkungen oder allein in alternativen Formaten möglich. dpa