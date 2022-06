Ostfriesland Biennale präsentiert Kunst

Venedig, Paris, São Paulo - und nun hat auch Ostfriesland eine Biennale. Bei dem neuen deutsch-niederländischen Kunstfestival werden Werke an besonderen Orten der Grenzregion gezeigt. Für die Anreise empfehlen die Veranstalter ein bestimmtes Verkehrsmittel.

Emden - Mit einem neuen deutsch-niederländischen Kunstfestival wollen Künstlerinnen und Künstler sowie Museen und Ausstellungen Werke an besonderen Orten der Grenzregion erlebbar machen. Die erste Ausgabe der Ostfriesland Biennale rund um Ems und Dollart ist am Pfingstwochenende eröffnet worden. Bis zum 4. September sind bei der dezentralen Ausstellung mehr als 30 Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zu sehen - oft in der Natur. Die Kunst soll so nicht nur eine besondere Kulisse bekommen. „Die Werke treten mit dieser auch in den Dialog“, sagte der Sprecher des Ostfriesischen Landesmuseums in Emden, Diethelm Kranz.

Zu den 17 Ausstellungsorten zählen etwa die Kunsthallen in Emden und Wilhelmshaven sowie das Ostfriesische Landesmuseum in Emden, aber auch Kirchen, Burgen oder Parkanlagen, etwa an den Schlössern Lütetsburg (Landkreis Aurich) und Evenburg (Landkreis Leer), oder das Rosarium in Winschoten. Alle ausgestellten Arbeiten haben inhaltliche Bezüge zu den Ausstellungsorten. Die Veranstalter empfehlen, die Orte mit dem Rad anzusteuern, da sie an drei großen Fahrradrouten liegen.

Zu sehen sind etwa Werke des Bildhauers Tony Cragg, des Zeichners Marc Brandenburg und des Malers Tim Anholt. Die Emder Kunsthalle zeigt im Atrium die Ausstellung „The State of Things“ der niederländischen Künstlerin Sarah van Sonsbeeck.

„Drei Monate lang haben Interessierte anhand der Ostfriesland Biennale Zeit und die Gelegenheit, Ostfriesland und die Provinz Groningen kennenzulernen oder die beeindruckende Landschaft aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen“, teilte eine der Organisatorinnen, Ina Grätz, mit. Wer die Werke der Ostfriesland Biennale sehen will, sollte die individuellen Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Ausstellungsorte beachten. dpa