Pandemie setzt Jugendherbergen in Niedersachsen weiter zu

Blick in den Speiseraum einer Jugendherberge in Osnabrück. © Friso Gentsch/dpa

Im zweiten Corona-Jahr 2021 geht es für die Jugendherbergen in Niedersachsen nur wenig bergauf. Schulklassen dürfen pandemiebedingt lange nicht kommen, auch Touristen bleiben fern. Auf 2022 blicken die Jugendherbergen jedoch aus mehreren Gründen zuversichtlicher.

Oldenburg - Abgesagte Schulfahrten und ein Frühjahr ohne Tourismus: Die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie haben den Jugendherbergen in Niedersachsen auch im zweiten Corona-Jahr 2021 stark zugesetzt. Zwar zogen die Gäste- und Übernachtungszahlen der Häuser des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) vielerorts im Vergleich zu 2020 wieder an - sie liegen aber noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019. „Die Corona-Pandemie hat uns 2021 erneut enorm getroffen, das erste Halbjahr fehlt uns nahezu komplett“, teilte der Geschäftsführer des Landesverbandes Unterweser-Ems, Thorsten Richter, am Montag mit.

Mit 27 Herbergen gehören die meisten Häuser in Niedersachsen zum DJH-Landesverband Unterweser-Ems. Dazu zählt auch die Herberge in Bremen. Der Landesverband Hannover führt 21 Herbergen. Daneben gibt es auch noch vier Häuser, die zum Landesverband Nordmark gehören.

Wegen der Einschränkungen im Tourismus blieben fast alle Herbergen im Nordwesten im ersten Halbjahr 2021 geschlossen, erst ab Ende Mai öffneten Häuser wieder. Schulklassen kamen erst im neuen Schuljahr nach den Sommerferien wieder. „Wir haben von sehr vielen Lehrerinnen und Lehrern gehört, wie wichtig es für die Kids und den Zusammenhalt in der Klasse ist, unbeschwert gemeinsam mit anderen Kindern zu sein - und einfach mal wieder rauszukommen“, sagte Richter.

Niedersachsenweit zählten die insgesamt 52 Jugendherbergen im vergangenen Jahr 473 309 Übernachtungen. Das sind 60 698 Übernachtungen oder 14,7 Prozent mehr als noch im ersten Pandemie-Jahr 2020 - allerdings knapp 60 Prozent weniger als 2019.

In den 27 Jugendherbergen im Nordwesten blieben 300 762 Mal Gäste über Nacht. Das entspricht einer Steigerung um 67 890 Übernachtungen oder einem Zuwachs von 29,2 Prozent zum Vorjahr, ist aber immer noch etwa halb so wenig wie 2019. Vor Corona waren 695 448 Übernachtungen registriert worden. Die vier niedersächsischen Herbergen des Landesverbandes Nordmark legten bei den Übernachtungen 2021 insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 21 368 Übernachtungen oder 70,5 Prozent auf 46 856 zu - allerdings sind diese Häuser vom Wert vor der Pandemie mit 96 810 Übernachtungen auch noch weit entfernt.

Keine Besserung bei den Übernachtungszahlen meldeten zusammengenommen die 21 Herbergen des Landesverbandes Hannover. Nach 152 251 Übernachtungen in 2020 ging die Zahl 2021 nochmal um minus 18,8 Prozent oder 28 518 Übernachtungen zurück. Vor der Pandemie kamen die Herbergen zusammen auf 374 840 Übernachtungen.

In der Corona-Pandemie wurden einige Häuser im Landesverband Unterweser-Ems auch anderweitig genutzt. Etwa wurden die Jugendherbergen in Meppen, Osnabrück, Esens und an der Thülsfelder Talsperre zeitweise zu Impfzentren umfunktioniert. Von Dezember 2021 bis Ende März 2022 wurden in den Herbergen in Aurich, Emden und Bad Zwischenahn Flüchtlinge untergebracht, um die Erstaufnahmeeinrichtungen in der Pandemie zu entlasten. Die Jugendherberge Bremen ist noch bis voraussichtlich Ende November 2022 Unterkunft für geflüchtete Schutzbedürftige.

Zuversichtlicher blicken die Betreiber auf die anstehende Saison 2022. Zwar mussten Schulen wegen eines erneuten Schulfahrtverbots Klassenfahrten bis zu den Osterferien stornieren. Ab diesem April sei die Buchungslage aber zufriedenstellend, teilten die Jugendherbergen im Nordwesten mit. Zuversichtlich stimmt die Unterkünfte ein erwarteter Nachholeffekt: Demnach liegt die Zahl der Vorbuchungen für Schulklassen für 2022 bereits über dem Vor-Corona-Niveau, beliebte Reisezeiträume im Frühjahr sowie im Spätersommer und Herbst seien zum Teil von den Schulen schon ausgebucht. dpa