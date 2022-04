Park der Gärten öffnet für neue Saison

Der Park der Gärten wird auf die Eröffnung vorbereitet. © Sina Schuldt/dpa

Der eigene Garten, die Blumen auf dem Balkon sind in Corona-Zeiten für viele Menschen wichtiger geworden. Was lässt sich jetzt noch verschönern? In Bad Zwischenahn gibt es gleich 44 gute Ideen.

Bad Zwischenahn - Unter bedecktem Himmel hat Deutschlands größte Mustergartenanlage - der Park der Gärten in Bad Zwischenahn - am Freitag die neue Saison begonnen. Zum Osterwochenende solle es sonniger werden, sagte Parkchef und Geschäftsführer Christian Wandscher. Auf seine Anlage nach der Winterpause ist er stolz: „Es sieht schon ziemlich gut aus.“ Auf die Besucher warten zahllose Frühblüher wie Narzissen, Stiefmütterchen und Hornveilchen. Hier und dort blühen sogar vereinzelt schon Rhododendren.

Der insgesamt 14.000 Quadratmeter große Park im Kreis Ammerland verfügt über 44 Mustergärten. In diesem Jahr widmet sich eine der neu gestalteten Anlagen dem Trend zum Gewächshaus und Loungegarten. In den zurückliegenden Jahren hätten die Menschen viel in ihre Gärten investiert und dort auch Urlaub gemacht, sagte Wandscher auch mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Die Gastronomie im Park ist ebenfalls wieder geöffnet. Bis zum Start der neuen Ausstellung „Piepmatz & Co.“ müssen sich die Besucher noch bis zum 23. April gedulden. Sie ist vor allem der heimischen Vogelwelt gewidmet und wurde durch eine geerbte Sammlung von rund 700 präparierten Vögel möglich. 200 Vögel werden in der Ausstellung gezeigt, weitere rund 500 Exponate sind im Depot.

2021 verbuchte der Park mit rund 173.000 zahlenden Besuchern einen Rekord. Hinzu kamen 27.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, für die der Eintritt frei ist. Die diesjährige Saison dauert bis zum 9. Oktober. dpa