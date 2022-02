Planungen für Volksfeste laufen vielerorts

Besucher gehen zu Beginn der 30. Emder Matjestage an den Verkaufsbuden vorbei. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

In Aussicht auf sinkende Infektionszahlen und wegfallende Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie laufen vielerorts in Niedersachsen und Bremen Planungen für größere Volksfeste und Märkte in diesem Jahr. Noch ist aber nicht überall absehbar, in welcher Größe und in welcher Form die Feste stattfinden werden, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor geht.

Hannover/Bremen - Bei ihren letzten Beratungen Mitte Februar verabredeten Bund und Länder, dass viele Einschränkungen in der Corona-Pandemie vom 20. März an bundesweit entfallen sollen, dazu soll etwa die Gästebegrenzung bei Veranstaltungen zählen. Welche Regelungen dann genau gelten sollen, ist aber noch nicht bekannt.

Abgeschlossen sind bereits etwa die Planungen für die Bremer Osterwiese im April. Für die Kirmes wurden 181 Schausteller zugelassen, wie ein Sprecher des Wirtschaftsressorts mitteilte. Die Emder Matjestage Ende Mai sollen die erste Großveranstaltung in Ostfriesland dieses Jahr werden, wie Wilhelm Eilers vom zuständigen Arbeitskreis mitteilte. Die Veranstalter erwarten insgesamt rund 150 000 Besucher. Auch die Maiwoche in Osnabrück soll es wieder geben.

In Hannover laufen die Planungen dafür, die großen Feste in diesem Jahr nachzuholen - ganz sicher aber ist dies nicht in jedem Fall: Das größte Schützenfest der Welt (1. bis 10. Juli) soll stattfinden, der Umfang steht aber noch nicht fest, Details werden noch geplant, wie eine Sprecherin sagte. Zunächst aber werde der Tag der Niedersachsen am 10. bis 12. Juni geplant, Details dazu gebe es auch noch nicht. „Wir kommunizieren das erst, wenn wir können“, sagte die Sprecherin. dpa