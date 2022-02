Playoffs in Bundesliga? Kohfeldt und Schäfer sind skeptisch

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt ist vor dem Spiel im Stadion. © Swen Pförtner/dpa

Trainer Florian Kohfeldt und Sportdirektor Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg haben sich skeptisch aber nicht von vornherein ablehnend über die mögliche Einführung von Playoff-Spielen in der Fußball-Bundesliga geäußert. „Ich bin so aufgewachsen und halte eine Saison mit 34 Spieltagen für den gerechtesten Modus“, sagte Kohfeldt am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des VfL.

Wolfsburg - „Ich bin aber gespannt, welche Diskussion angeschoben und in der Tiefe geführt wird. Ich wäre zumindest so offen, mir das mal anzuhören. Aber meine persönliche Meinung würde bleiben: Wer nach 34 Spieltagen die meisten Punkte hat, sollte deutscher Meister sein.“

Donata Hopfen, die neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL), hatte solche K.o.-Spiele nach dem Vorbild anderer Sportarten am vergangenen Wochenende ins Gespräch gebracht, um das zuletzt so einseitige Meisterschaftsrennen in der Bundesliga wieder spannender zu machen und auch über mögliche neue Einnahmequellen für die Clubs nachzudenken. Ausgerechet Bayern Münchens Vorstands-Chef Oliver Kahn zeigte sich im „Kicker“ (Donnerstag) offen dafür. Denkbar wäre die Einführung eines Playoff-Modus aber erst ab der Saison 2025/26, wenn der aktuelle Fernsehvertrag der deutschen Proficlubs endet.

„Unser Bundesliga-Modus ist mehr als gerecht, weil der Meister nach einer langen Zeit von 34 Spieltagen gekürt wird“, sagte Schäfer, der seine Karriere 2017 und 2018 in den USA ausklingen ließ. „Wenn man das unter der Prämisse sieht, dass man mehr Spannung erzeugen und mehr Abwechselung in den Titelkampf bringen will, dann kann ich verstehen und nachvollziehen, dass man das zumindest mal diskutiert. Man müsste aber noch viele Dinge diskutieren: Um welchen Playoff-Modus geht es? Best of Seven wie in der NBA oder nur ein Spiel? Denn Playoff ist nicht gleich Playoff.“ dpa