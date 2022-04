Keine Zugfahrt ohne Ticket: Mann legt sich aus Protest auf die Schienen

Ein Mann ohne Ticket ist am Ostermontag (18.04.2022) aus einem Regionalzug bei Hannover geworfen worden. Aus Protest legte er sich auf die Schienen vor den Zug und verzögerte die Weiterfahrt um 33 Minuten. (Symbolbild). © Christoph Hardt/Future Image

Das Personal eines Regionalzugs verweigert einem Mann ohne Ticket die Weiterfahrt. Aus Protest legt sich dieser auf die Schienen und hält den Zug auf.

Hannover ‒ Was tun, wenn man unbedingt im Zug mitfahren möchte, aber kein gültiges Ticket hat? Einfach vor den Zug legen und die Mitfahrt erzwingen. Das zumindest dachte sich ein 28-jähriger Mann, der am Ostermontag (18.04.2022) gegen 10.30 Uhr in Mellendorf bei Hannover aus einer Regionalbahn geworfen wurde.

Grund dafür war, dass er für die Fahrt in Richtung Schwarmstedt keinen Fahrschein besaß. Doch nahm der aus Algerien stammende Mann seinen Rauswurf nicht einfach so hin ‒ aus Protest legte er sich auf die Schienen vor den Zug, um so die Abfahrt des Zuges zu verhindern und seine Mitfahrt zu erzwingen, wie hna.de berichtet*.

Mann ohne Ticket legt sich bei Hannover auf die Schienen vor den Zug um Mitfahrt zu erzwingen

Die alarmierte Bundespolizei in Hannover bat Kollegen aus Mellendorf um Unterstützung. Eine Streife der dortigen Landespolizei Niedersachsen* konnte den Mann schließlich aus dem Gleisbereich entfernen und dessen persönliche Daten aufnehmen. Letztlich konnte die Regionalbahn nach einer Verspätung von 33 Minuten die Fahrt wieder aufnehmen.

Gegen den Algerier wird nun wegen Erschleichens von Leistungen und Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Zusätzlich zu den strafrechtlichen Konsequenzen könnten nun auch zivilrechtliche Forderungen der Deutsche Bahn AG auf den Mann zukommen. (rdg)

Immer wieder werden Passagiere ohne Tickets in der Region erwischt. So wie Ende 2021, als ein Mann zum 72. Mal ohne Fahrschein geschnappt wurde*. Nur wenige Monate darauf nahm die Bundespolizei einen Mann im Zug zwischen Hamburg und Hannover fest, der fast 300 Mal ohne Ticket gereist* war. *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.