Kugel im Kopf: Frau bemerkt Schusswunde erst einen Tag später

Tatort (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Eine Frau hält sich in ihrem Garten in Wolfenbüttel auf, als sie eine Wunde am Kopf bemerkt. Tags darauf finden Ärzte ein Projektil unter der Kopfhaut.

Wolfenbüttel ‒ Eine Frau ist durch ein Projektil am Kopf verletzt worden. Sie bemerkte zunächst nur eine kleine Wunde. Am Tag darauf finden Ärzte darin eine Patrone. Wie die Polizei am Mittwoch (20.04.2022) mitteilte, wurde die 57-Jährige in Wolfenbüttel in Niedersachsen* von dem Geschoss am Kopf getroffen. Die Hintergründe zur Tat und zum Täter sind noch immer ungeklärt.

Dem Polizeibericht zufolge hielt sich die Frau am Donnerstag zuvor (14.04.2022) im Freien auf ihrem Grundstück auf, als sie eine kleine blutende Wunde an ihrem Kopf bemerkte. Bei Untersuchungen am nächsten Tag wurde das Projektil unter der Kopfhaut entdeckt und entfernt, wie hna.de berichtet.*

Geschoss trifft Frau am Kopf ‒ am folgenden Tag finden Ärzte ein Projektil unter der Kopfhaut

Laut Polizeiangaben ist völlig unklar, ob die Frau tatsächlich vorsätzlich oder einfach nur fahrlässig verletzt wurde. Nähere Angaben zum Täter, dem Projektil oder weitere Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Die Polizei Wolfenbüttel hat Ermittlungen eingeleitet. (rdg)

Auch im Kreis Göttingen* ist es Ende 2021 zu einem mysteriösen Vorfall gekommen. Dabei erlitt ein Mann auf dem Heimweg eine Verletzung am Hinterkopf, die auf eine Schusswunde* hindeutete.