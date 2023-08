Tragödie bei Festival: Junger Mann (21) aus Bayern stirbt - Gaffer behindern Rettungseinsatz

Von: Marcel Prigge

Ein 21-Jähriger ist auf einem Musikfestival in Hannover gestorben. Schaulustige behinderten den Rettungseinsatz auf dem Gelände der Expo-Plaza.

Hannover – Am Rande eines Musikfestivals auf der Expo-Plaza in Hannover ist am Freitagabend ein 21-Jähriger aus Bayern gestorben. Nachdem der Mann vor der Bühne kollabiert war, behinderten Schaulustige die Rettungsmaßnahmen der Ersthelfer.

21-Jähriger aus Bayern stirbt auf Festival: Schaulustige behindern Rettungseinsatz der Helfer

Trauriger Zwischenfall auf dem Expo-Plaza in Hannover: Am Freitag, 18. August 2023, starb ein junger Mann aus Bayern, der ein Musikfestival besuchte. Wie die Polizei Hannover mitteilt, erlitt der 21-Jährige gegen 17.20 Uhr plötzlich gesundheitliche Probleme vor der Bühne und stürzte zu Boden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen und einem raschen Transport ins Krankenhaus starb der junge Mann mit Wohnsitz in Bayern in einer Klinik.

Am Freitag, 18. August 2023, ist in Hannover ein 21-Jähriger aus Bayern gestorben. Er kollabierte vor der Bühne eines Musikfestivals auf dem Expo-Plaza. Der Rettungsdienst in Hannover wurde dabei von Schaulustigen an seiner Arbeit gehindert. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/Dpa

Wie ein Polizeisprecher erklärt, behinderten Schaulustige auf dem Festivalgelände den Einsatz und die Rettungsmaßnahmen der Helfer. Die Beamten hätten infolgedessen gleich mehrere Personen wegdrängen müssen, um eine Versorgung zu ermöglichen.

Mehrere Personen weggedrängt: Einsatzkräfte beim Versorgungsversuch von Schaulustigen gestört

Die Einsatzkräfte bemerkten zudem einen 43-jährigen Mann, der mit vorgehaltenem Handy die Reanimationsmaßnahmen der Helfer verfolgte und mutmaßlich filmte. Nachdem die Polizisten ihn ansprachen und das Handy durchschauten, konnten jedoch keine entsprechenden Videoaufnahmen gefunden werden.

Immer wieder beschäftigen Schaulustige die Polizei und Rettungskräfte: In Bremen belästigten gleich hunderte Gaffer die Polizei, nachdem sich ein Taxi überschlagen hatte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover könne dementsprechend lediglich von einem Versuch, Aufnahmen zu fertigen, ausgegangen werden. Der Mann erhielt von den Beamten einen Platzverweis für den Veranstaltungsbereich. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweis auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.