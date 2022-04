Polizei hat Autoposer zum Car-Freitag im Blick

Ein Polizist winkt ein getuntes Auto bei einem Tuning-Treffen zur Kontrolle heraus. © Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Die Polizei in Niedersachsen und Bremen hat am Freitag ein besonderes Auge auf getunte Autos und überschnelle Fahrer gehabt. Für die Szene der Autoposer und Tuningfans hat sich der stille kirchliche Karfreitag inzwischen in den Car-Freitag verwandelt, an dem sie ihre Saison beginnen. Über Ergebnisse von Kontrollen wurden bis zum Nachmittag nicht berichtet.

Hannover - „Überhaupt nichts“ sei vorgefallen, sagte eine Polizeisprecherin in Bremen.

Allerdings erwarteten die Ordnungshüter das Auftauchen der auf laut und schnell getrimmten Wagen auch erst zum Abend. „Die Kollegen sind im Dienst“, sagte ein Sprecher im Lagezentrum der Polizei in Hannover. „Der Einsatz dauert bis in die Abendstunden.“

Die Region Hannover sollte ein Schwerpunkt der Kontrollen sein. Allerdings dürfe nicht die gesamte Auto-Tuning-Szene unter Generalverdacht gestellt werden, sagte ein Polizeisprecher vorher. „Die Szene hält sich größtenteils an die Regeln.“

Auch das Land Bremen hatte seine Kontrollen angekündigt. Die rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten sollten in vollem Umfang ausgeschöpft werden, wie Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) betonte. Das Verursachen unnötigen Lärms zum Beispiel werde gemäß der Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld von 80 Euro geahndet.

Vor einem Jahr gab es pandemiebedingt Kontaktbeschränkungen und in einigen niedersächsischen Städten auch nächtliche Ausgangssperren. Dennoch kam es zu zahlreichen Delikten im Zusammenhang mit dem Car-Freitag. Eine 19-Jährige, die sich ein 500-PS-starkes Auto geliehen hatte, stand im Landkreis Osnabrück laut Polizei unter dem Einfluss von Drogen. Zudem ermittelten die Beamten wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der Autobahn 33. dpa