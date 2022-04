Polizei sucht weitere Hinweise zu Totem vor Helgoland

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Im Fall des 1994 aus der Nordsee geborgenen unbekannten Toten wenden sich die Ermittler noch einmal an die Öffentlichkeit - auf der Suche nach weiteren Hinweisen. Ziel ist es, den Mann zu identifizieren. Am 11. Juli 1994 hatte ein Schiff des damaligen Bundesgrenzschutzes See (heute Bundespolizei See) westlich von Helgoland den männlichen Leichnam gebogen.

Wilhelmshaven - Er war mit Schuhleisten aus Gusseisen beschwert gewesen. Sie wurden wahrscheinlich für Reparaturarbeiten an Damenschuhen genutzt und stammen aus den 20er oder 30er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Wer Hinweise zu den Schuhleisten oder der Krawatte geben kann, die der Mann trug, solle sich an die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wenden, hieß es. Entweder per Mail an unbekannter-toter-vor-helgoland@pi-whv.polizei.niedersachsen.de oder unter der Rufnummer 04421 9420.

Bei der Polizei sind bislang mehr als 50 Hinweise eingegangen, wie die Wilhelmshavener Ermittler und die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Mittwoch weiter mitteilten. Diese beziehen sich größtenteils auf die Krawatte.

Bei weiteren forensischen Untersuchungen nach der Exhumierung im Dezember 2021 konnte ein vollständiges DNA-Profil isoliert werden. Damit besteht die Möglichkeit eines Vergleichs mit entsprechenden Daten aus nationalen und internationalen Datenbanken. dpa