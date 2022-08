Familiendrama in Niedersachsen: Großmutter mutmaßlich von Enkelsohn getötet

Von: Anna Lorenz

Im niedersächsischen Delmenhorst soll ein 22-Jähriger eigenen Angaben zufolge seine Großmutter getötet haben. Die Polizei fand die Frau leblos vor ihrem Haus.

Delmenhorst – Am Sonntag, den 08. August, soll ein junger Mann aus Niedersachsen seine eigene Großmutter ums Leben gebracht haben. Die Polizei ermittelt, der Tatverdächtige wurde vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Großmutter getötet? 22-Jähriger soll die Tat bereits Angehörigen gestanden haben

Am Telefon, so berichtet die dpa, soll der junge Mann Angehörigen berichtet haben, den Tod seiner Großmutter verursacht zu haben. Der 22- und die 80-Jährige lebten im selben Haus. Wie ein Polizeisprecher bekannt gab, habe der junge Mann von einer Auseinandersetzung mit seiner Großmutter berichtet, im Zuge derer er eine blutende Wunde am Kopf einstecken musste.

Die angerufenen Familienmitglieder in Rheinland-Pfalz verständigten umgehend den Notruf; die 80 Jahre alte Frau konnte aber nur noch leblos vor ihrem Haus im Stadtteil Deichhorst gefunden werden. Der leicht verletzte 22-Jährige war am besagten Abend (7. August) ebenfalls vor Ort.

Enkel tötet Großmutter? Das ist der Polizei bisher bekannt

Der Enkelsohn der Toten wurde als dringend tatverdächtig festgenommen, zunächst ins Krankenhaus und dann in eine Gewahrsamszelle der Polizei verbracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde er am Montag (8. August) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser kam zu dem Ergebnis, bei dem Verdächtigen läge der Zustand verminderter Schuldfähigkeit vor, weshalb er einstweilig dessen Einweisung in eine psychiatrische Klinik anordnete.

Nähere Details sind noch nicht bekannt geworden. „Die Motivlage ist noch völlig unklar“, so ein Polizeisprecher, dem zufolge der junge Mann sich nicht weiter zum Tatgeschehen eingelassen hatte. Der Polizei zufolge sei der 80-Jährigen aber „offensichtlich Gewalt angetan“ worden. (askl mit dpa)