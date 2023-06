Porzellanfabrik in Varel steht in Flammen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In einer Porzellanfabrik in Varel (Landkreis Friesland) ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Lagerhallen stehen seit Donnerstagabend auf dem Gelände der Fabrik in Vollbrand, wie ein Polizeisprecher sagte. Über dem Firmengelände steigt eine riesige Rauchwolke auf.

Varel - Die Polizei bat die Anwohnenden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Lösch- und Rettungsfahrzeugen vor Ort. Ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. dpa