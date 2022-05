Randalierer sticht auf Polizisten ein

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein Randalierer hat in Oldenburg auf einen Polizisten eingestochen und sich mit Bissen gegen seine Festnahme gewehrt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 36-Jährige am Vortag zunächst gewaltsam in die Wohnung eines Nachbarn eingedrungen. Er bedrohte ihn mit einem Messer. Der Nachbar flüchtete über den Balkon und alarmierte die Polizei.

Oldenburg - Eine Streife fand den Randalierer dann im Keller des Hauses. Weil der 36-Jährige sein Messer nicht fallen ließ, setzten die Beamten nach eigenen Angaben Pfefferspray ein. Dann habe der Mann unvermittelt auf den Oberkörper eines Polizisten eingestochen. Der Beamte sei nur durch seine Schutzweste vor lebensgefährlichen Verletzungen bewahrt worden. Bei der Festnahme habe der Angreifer den Beamten mehrfach in den Arm gebissen.

Der 36-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einem Arzt in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ermittelt werde unter anderem wegen versuchten Totschlags, hieß es. Der Hintergrund der Tat sei noch unklar. dpa