Razzia in Niedersachsen: Jugendbande soll 17-Jährigen als Geisel genommen haben

Von: Elias Bartl

Mehrere Objekte wurden von der Polizei durchsucht. (Symbolbild) © David Young/dpa

Wegen banden- und gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln sind am Mittwoch in Friesoythe und Bösel im Landkreis Cloppenburg sechs Wohnungen durchsucht worden.

Friesoythe – In den frühen Morgenstunden des 09. August 2023 durchsuchte die Polizei insgesamt sechs Wohnungen in Friesoythe und Bösel. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen gegen eine sechsköpfige Jugendgruppe im Alter von 17-19 Jahren wegen mutmaßlich banden- und gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg leitet das Verfahren.

Die Gruppe war bereits seit einigen Monaten ins Visier der Ermittler geraten. Zusätzlich zu den Drogenhandelvorwürfen stehen ein 18-jähriger Friesoyther, ein 19-jähriger Böseler sowie ein weiterer 17-jähriger Böseler im Verdacht, in der vergangenen Woche einen 17-jährigen Jugendlichen aus Bösel über 19 Stunden hinweg festgehalten und körperlich misshandelt zu haben. Unter Androhung von weiterer Gewalt zwangen sie den Jugendlichen dazu, die Schlüssel zu seinem elterlichen Wohnhaus in Bösel herauszugeben.

17-Jährigen misshandelt - Haftbefehle gegen drei junge Männer

Nachdem die Täter sicher waren, dass niemand zu Hause war, drangen sie in das Wohnhaus ein und sollen diversen Schmuck gestohlen haben. Der dabei entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Nach der Tat ließen die Täter das Opfer gehen, das infolge der Misshandlungen schwere Verletzungen erlitten hatte und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat aufgrund dieser schwerwiegenden Vorwürfe Haftbefehle wegen Freiheitsberaubung, schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen den 17-jährigen Böseler sowie gegen den 18-jährigen und 19-jährigen Friesoyther beantragt. Noch am Mittwoch wurden die Haftbefehle von einer Richterin am Amtsgericht Cloppenburg erlassen. Die drei Tatverdächtigen wurden in die Jugendarrestanstalt nach Hameln gebracht.

Die Polizei fand bei den Durchsuchungen in allen sechs Objekten Beweismittel, die nun genauer ausgewertet werden. Die Ermittlungen, die sich auch auf die Drogenhandelvorwürfe erstrecken, sind noch im Gange. Weitere Informationen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben werden.

