Regeln für Isolation und Quarantäne bis Ende Mai verlängert

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Die Regeln zur Isolation und Quarantäne im Zusammenhang mit dem Coronavirus werden in Niedersachsen verlängert. Eine entsprechende Verordnung ist nun bis zum 25. Mai datiert, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Bis auf weiteres gilt demnach weiterhin die Pflicht, einen positiven Corona-Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigen zu lassen und sich danach in der Regel für zehn Tage in Isolation zu begeben.

Hannover - Derzeit steht eine Verkürzung der Isolationszeit im Raum, darüber habe das Bundesgesundheitsministerium für die kommende Woche eine Überarbeitung der entsprechenden Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) angekündigt. Sollte diese Zeit auf fünf Tage verkürzt werden, soll dies entsprechend in Niedersachsen umgesetzt werden.

Aktuell bleibt es aber zunächst dabei, dass eine Freitestung durch einen Schnelltest laut Ministerium bei Erwachsenen nach frühestens sieben, bei Kindern und Jugendlichen nach frühestens fünf Tagen möglich ist. Enge Kontaktpersonen von Infizierten müssen sich weiterhin in Quarantäne begeben. Ausgenommen seien davon unter anderem Menschen, die innerhalb der vergangenen 90 Tage eine zweite Corona-Schutzimpfung erhalten haben oder als frisch genesen gelten, also innerhalb der vergangenen 90 Tage mit Covid infiziert waren und deren positiver PCR-Test länger als 28 Tage zurückliegt. Wer eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, muss als Kontaktperson ebenfalls nicht mehr in Quarantäne. dpa