Reizgasangriff in einer Bankfiliale in Achim

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Reizgasangriff in einer Bankfiliale in der Innenstadt von Achim (Landkreis Verden) sind am Donnerstag mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie viele Verletzte es gebe, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Schwer verletzt worden sie niemand. Der oder die Täter seien flüchtig, die Fahndung laufe. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot im Einsatz.