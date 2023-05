Remis mit zwei Verlierern: 2:2 zwischen Osnabrück und Meppen

3. Liga

Der VfL Osnabrück hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Lila-Weißen kamen am Sonntag im Derby gegen den SV Meppen nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Aber auch für die Gäste war der eine Punkt im Abstiegskampf eigentlich zu wenig. Zwar blieben die Emsländer zum vierten Mal in Serie ungeschlagen, der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt zwei Spieltage vor dem Saisonende aber weiter vier Zähler.

Osnabrück - Niklas Wiemann brachte die Lila-Weißen in der 22. Minute in Führung. Doch dann drehten Markus Balmert (38.) und Bruno Soares (61.) die Partie für die Emsländer. Zwar gelang Florian Kleinhansl vor 15 741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke noch der Ausgleich für die Gastgeber (68), zu mehr reichte es für Osnabrück aber nicht mehr. Nach den Siegen der Konkurrenten am Samstag liegt das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger nun zwei Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. dpa