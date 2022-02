Polizei äußerte schlimmen Verdacht: Vermisster Felix (10) gefunden - Erste Details veröffentlicht

Die Polizei suchte nach dem Kind, mittlerweile konnte Felix gefunden werden.

Seit Mittwoch galt Felix aus Rotenburg in Niedersachsen als vermisst, die Polizei suchte mit Drohnen und zahlreichen Einsatzkräften. Ein schlimmer Verdacht stand im Raum, nun die Entwarnung.

Update vom 10. Februar, 10.30 Uhr: Aufatmen im Fall des vermissten Felix aus Niedersachsen: Wie die Polizei mitteilt, konnte das Kind soeben aufgefunden werden. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Wo der Junge die Nacht verbracht hat und weitere Details zu seinem Verschwinden kommentiert die Polizei aktuell nicht.



Ursprungsmeldung: Rotenburg - Wo ist Felix? Diese Frage stellt sich seit Mittwoch, 9. Februar 2022 nicht nur die Familie des Jungen, auch die Polizei sucht aktuell fieberhaft nach dem Vermissten. Einsatzkräfte suchten auch über Nacht, auch am Donnerstag wird die Suche fortgesetzt. Die Polizei befürchtet, dass dem Kind etwas zugestoßen sein könnte.

Die Polizei befürchtet Schlimmes: Polizei sucht nach Felix (10) - Erste Details veröffentlicht

Wie die Polizei in einem Statement erklärt, suchen Einsatzkräfte bereits seit Mittwochnachmittag nach dem verschwundenen Jungen. Mit Unterstützung der Feuerwehr, des DRK und unter Einsatz von Drohnen erstrecken sich die Suchmaßnahmen großflächig auf das Gebiet in und um Hassendorf. Bei dem vermissten Kind handelt es sich um den 10 Jahre alten Felix Hansen. Bei seinem Verschwinden trug Felix eine grün-blau gestreifte Jacke, eine Jeans, blaue Winterschuhe und eine schwarz-rot karierte Mütze. Der Junge hatte einen blau-weißen Schulranzen mit Orca-Wal-Muster bei sich. Felix ist Brillenträger.

Mit einem Foto und einer Personenbeschreibung wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Wie die Polizei weiter erklärt, wird aktuell befürchtet, dass ihm aufgrund persönlicher Probleme etwas zugestoßen sein könnte. Die Suche nach dem Jungen dauerte die Nacht über an und wird am Donnerstag fortgesetzt. Menschen, die den 10-Jährigen gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.