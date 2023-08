Erst Milchbauer, nun Veganer: „Will den Kühen keine Kälber mehr wegnehmen“

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Er hofft auf Spenden und EU-Fördergelder: Bio-Landwirt Jürgen Rademacher aus dem Landkreis Cuxhaven lebt vegan und hat die Milchproduktion auf seinem Hof eingestellt. Seine Kühe behält er aber.

Beverstedt – Sein Leben lang hat Jürgen Rademacher Kühe gehalten und gemolken, um die Erzeugnisse zu verkaufen. Doch damit ist Schluss: Der 62-jährige Bio-Landwirt aus Beverstedt im Landkreis Cuxhaven lebt als Veganer und will fortan keine Tiere mehr ausbeuten. Den Denkanstoß zu dieser Entscheidung hatte ihm seine Nichte gegeben. Welche Konsequenzen das für seinen Hof hat, zeigt ein Video der buten un binnen-Redaktion von Radio Bremen.

Bio-Landwirt lebt als Veganer und stellt seinen Milchkuh-Betrieb ein

„Ich will keine Tiere mehr töten und ich will den Kühen keine Kälber mehr wegnehmen“, sagt Rademacher gegenüber Radio Bremen. Seit Ende Juli hat er seine Milchproduktion eingestellt, doch seine Kühe behält er weiterhin und lässt sie frei leben. „Ich bin gerade am Abstillen, so nennt man das tatsächlich auch bei Kühen.“ An den Kühen bemerke er bereits Veränderungen: „Sie kommen nicht mehr in den Melkstand, die haben kein Bock mehr. Die sind froh, wenn sie auf der Weide sind.“

Milchproduktion in Deutschland Der Bestand an Milchkühen ist in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich geschrumpft. Laut Milchindustrie-Verband e.V. (MIV) gab es 1950 mehr als fünf Millionen Milchkühe, im Mai 2023 waren es noch rund 3,8 Millionen. Grund dafür ist mitunter die gestiegene Milchleistung pro Kuh. Laut MIV waren 2022 nur 4,2 Prozent der insgesamt 31,02 Tonnen gelieferten Milch aus ökologischer Erzeugung. Gleichzeitig werden immer weniger Milchprodukte produziert und auch der Pro-Kopf-Verbrauch der Deutschen sinkt, wie die Bilanz der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) aus dem Jahr 2022 zeigt: Der Pro-Kopf-Verbrauch von Butter und anderen Milchfetterzeugnissen sank demnach um ganze 12,6 Prozent. Das liegt an gestiegenen Lebensmittelpreisen – aber auch am steigenden Absatz veganer Ersatzprodukte.

Um überhaupt Milch zu geben, müssen Kühe trächtig werden und ein Kalb gebären. Dazu werden sie in der Landwirtschaft entweder künstlich besamt oder von einem Bullen gedeckt, informiert das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL). Nach der Geburt werden Nachwuchs und Muttertier jedoch bereits nach kurzer Zeit voneinander getrennt, damit der Mensch die Milch überhaupt nutzen kann. „Die Kühe schreien, und die Kälber schreien“, spricht Rademacher aus Erfahrung. Biologisch gesehen wäre die Muttermilch eigentlich zur Ernährung des Kalbs gedacht.

Mitleid mit den Tieren: Landwirt bei Cuxhaven lässt seine alten Kühe leben

Seit drei Jahren ernährt sich der Bio-Landwirt vegetarisch, seit Kurzem sogar vegan. Mitgefühl mit seinen Tieren hatte er schon immer: Jede Kuh trägt bei ihm einen eigenen Namen, wie Birgit oder Irina. Die ältesten von ihnen behielt er schon früher immer, anstatt sie zur Schlachtbank zu schicken – auch, wenn ihr Milchertrag nachließ oder sie keine Kälber mehr gebären konnten. „Wirtschaftlich ist das Quatsch, das weiß ich auch. Aber mir lag das am Herzen. Ich hab dafür lieber persönlich auf andere Dinge verzichtet“, sagt Rademacher im Interview mit Radio Bremen. Oft hätten ebendiese Tiere die Herde angeführt.

Bio-Landwirt Jürgen Rademacher ist Veganer. Bei seinen Kühen verzichtet er ab sofort auf die Milchproduktion. © Screenshot aus Video von Radio Bremen (buten un binnen: Vom Viehbauern zum Veganer: „Ich bin gerade am Abstillen“, 5. August 2023, URL: https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/landwirt-kuehe-vegetarier-landwirtschaft-beverstedt-100.html)

Zu dem endgültigen Schritt, aus der Milchproduktion auszusteigen, hätte ihn ursprünglich seine Nichte inspiriert. Diese habe ein Brautkleid gesucht, das keine Seide beinhalte. „Das habe ich damals nicht verstanden. Sie hat sie mir erklärt, dass die Produktion von Seide zum Tod von Raupen führt“, erzählt der Landwirt im buten un binnen-Video. Er habe daraufhin immer weiter darüber nachdenken müssen, wie er auch in der Landwirtschaft auf die Nutzung von Tieren verzichten könne.

Hamburgs bester Koch geht in seinem Drei-Sterne-Restaurant einen anderen Weg: Ein vegetarisches oder veganes Menü kommt für ihn nicht infrage.

Kuh-Patenschaften und EU-Fördergelder als Alternativen

Wirtschaftliche Faktoren bestärkten ihn zusätzlich in seiner Entscheidung: So hätte der Landwirt seine Melkanlage und den Stall erneuern müssen, wofür er Kredite benötigt hätte – die er nicht aufnehmen konnte. Zusätzlich habe er seit der Pandemie nicht genügend Geld mit seiner Bio-Milch eingenommen. Angesichts der hohen Inflation hätte sich dieses Problem noch verschärft – denn Verbraucher würden eher auf günstige Produkte umsteigen.

Zukünftig baut Jürgen Rademacher deshalb auf andere Einnahmequellen, um die Erträge aus der Biomilch-Produktion zu ersetzen. So bietet er Patenschaften für seine Kühe an und hofft auf Spenden, um die Haltung der Kühe weiterhin zu finanzieren. Gegenüber der Hamburger Morgenpost gibt er an, eine Kuh koste ihn im Jahr mindestens 1800 Euro, „Tendenz steigend“. Unterstützung erfährt er unter anderem von einem Freundeskreis anderer Veganer, die sich über soziale Medien vernetzen.

Gleichzeitig hofft er auf EU-Fördergelder, indem er Naturschutzmaßnahmen umsetzt. „Das bedeutet deutlich mehr Dokumentation für mich, aber es wird auch sehr gut bezahlt“, so der Landwirt gegenüber Radio Bremen. Um selbst Geld zu erwirtschaften, setzt er ab sofort verstärkt auf Ackerbau anstelle der Viehwirtschaft.