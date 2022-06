Tote 15-Jährige aus Salzgitter: Staatsanwaltschaft vermutet Heimtücke bei Tat - „Nichts passierte spontan“

Von: Marcus Giebel

Als wäre der gewaltsame Tod einer 15-Jährigen nicht schlimm genug, gelten zwei noch jüngere Teenager als Verdächtige. Die Tat soll nicht spontan begangen worden sein.

Salzgitter - Es klingt unfassbar: Ein 13- und ein 14-Jähriger sollen für den Tod einer 15-Jährigen verantwortlich sein. Die beiden Teenager gelten nach dem Fund der Leiche des Mädchens aus dem niedersächsischen Salzgitter als dringend tatverdächtig. Eine Strafe droht lediglich dem älteren der Jungen, da Kinder unter 14 Jahren in Deutschland als nicht strafmündig gelten.

Klar ist mittlerweile, dass die 15-Jährige erstickt sei. Dies habe die Obduktion ergeben, erklärte Hans Christian Wolters von der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig. Todesursache sei Sauerstoffmangel.

Leichenfund in Salzgitter: Hintergründe der Tat wohl „im persönlichen Bereich“

Zwar seien die Hintergründe noch nicht endgültig geklärt, sie sollen aber „im persönlichen Bereich“ liegen. Bekannt ist bislang, dass Täter und Opfer aus demselben Viertel kommen und miteinander in Kontakt gestanden haben. Sie besuchten dieselbe Schule. Dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge müsste die genaue Beziehung zwischen den zwei Jungen und dem Mädchen noch geklärt werden. Derweil schreibt die Bild bereits, es habe eine „Art Feindschaft“ bestanden.

Bislang geht die Staatsanwaltschaft von einem Mord aus und vermutet niedrige Beweggründe. Hinweise auf eine Sexualstraftat gebe es nicht. Nach ersten Erkenntnissen sei die Tat heimtückisch erfolgt, weil die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt worden sei. Wolters betont: „Es passierte nichts spontan.“

Gedenkstätte: Nahe des Leichenfundortes wurden ein Engel, Kerzen und Blumen niedergelegt. © Julian Stratenschulte/dpa

15-Jährige aus Salzgitter tot: 14-Jährger in U-Haft - muss 13-Jähriger in geschlossene Einrichtung?

Die Leiche der 15-Jährigen lag in einer Grünanlage hinter einem Supermarkt, unweit von Wohnhäusern. Nach Bild-Informationen soll die Jugendliche mit russischen Wurzeln ganz in der Nähe gewohnt haben. Bei den Verdächtigen handele es sich um Deutsch-Russen.

Der 14-Jährige sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Beim 13-Jährigen müsste das Jugendamt über weitere Maßnahmen entscheiden. Möglich sei demnach eine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung. Dirk Hädrich, Jugenddezernent in Salzgitter, erklärte: „Eine Zwangsunterbringung ist nur durch familiengerichtlichen Beschluss zulässig.“ Vorerst schwiegen die Jungen zu dem Fall, der ganz Deutschland bewegt. (mg)