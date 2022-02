Schiffsunglück: Frachter läuft vor Wangerooge auf Grund

Vor der Nordseeinsel Wangerooge hat sich am Donnerstagmorgen ein Schiffsunglück ereignet. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Nördlich der ostfriesischen Insel Wangerooge ist am Donnerstagmorgen ein Frachter auf Grund gelaufen. Die Mission zur Rettung läuft, hat aber mit Problemen zu kämpfen.

Wangerooge – Vor der Nordseeinsel Wangerooge (Landkreis Friesland) ist am Donnerstagmorgen. 3. Februar 2022, ein Containerschiff auf Grund gelaufen. Wie das Havariekommando mitteilte, soll es sich bei dem Frachter um das unter dänischer Flagge fahrende Schiff „Mumbai Maersk“ handeln. Eine Rettungsaktion läuft seit den frühen Morgenstunden, hat aber mit erheblichen Problemen zu kämpfen, wie es

Eine erste Rettungsmission am frühen Morgen vor der niedersächsischen Küste ist laut Havariekommando in den frühen Morgenstunden des Donnerstags missglückt. Bereits in der Nacht waren erste Schlepper und Mehrzweckschiffe zu der Unglücksstelle rund sechs Kilometer vor Wangerooge entsendet worden. Erst am Wochenende war ein unbeladener Frachter im starken Sturm vor der ostfriesischen Küste in Schwierigkeiten geraten. Er konnte aber zum Schluss aus eigener Kraft seine Reise nach Dänemark fortsetzen. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.