Schöne Vogelgesänge beim Finkenmanöver in Benneckenstein

Ein besonderer Wettbewerb mit mehr als 130-jähriger Tradition lockt in den Harz: In der Waldschneise Benneckenstein singen am zweiten Pfingstfeiertag wieder die Buchfinkenhähne. Beim traditionellen Finkenmanöver werden am Montag (6.00 Uhr) rund 20 Teilnehmer und mehrere hundert Gäste erwartet. Drei Disziplinen stehen auf dem Programm. „Die Jury bewertet das Distanzsingen, das Schönheitssingen und das Starksingen“, sagte Horst Rieche, Vorsitzender des Finkenvereins Hasselfelde-Benneckenstein.

Benneckenstein - Der Rentner züchtet selbst schon lange Buchfinken und bringt ihnen mithilfe von Tonbandaufnahmen auch bestimmte Gesänge bei. So werde beim Distanzsingen 30 Minuten lang um die Wette gesungen - am besten so oft wie möglich. „Manche Finken schlagen mehr als 400 Mal.“ Beim Starksingen würden die Käfige im Kreis aufgestellt und es werde drei Minuten lang gesungen. „Der Fink, der nicht singt, scheidet aus. Der Kreis wird immer kleiner und der stärkste gewinnt.“

Das Finkenmanöver ist eines der ältesten Volks- und Kulturfeste im Harz. Laut Rieche wird es aber immer schwerer, junge Leute für das Finkenschlagen zu begeistern. „Wir überaltern. Ich bin mit 72 Jahren einer der Jüngeren.“ Insgesamt gibt es nach seinen Angaben in den drei Harz-Ländern Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen aktuell sechs Orte mit Finkenmanöver-Veranstaltungen.

Benneckenstein in Sachsen-Anhalt gilt als Hochburg des Brauchtums. Dort wird der Wettkampf nachweislich seit dem 19. Jahrhundert ausgetragen. 2014 setzte die Unesco diese Tradition auf die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Deutschlands.

Ebenfalls am frühen Morgen des Pfingstmontags sind in Hergisdorf im Landkreis Mansfeld-Südharz die Dreckschweine los. Beim traditionellen Dreckschweinfest wird symbolisch der Winter ausgetrieben. Dabei suhlen sich verkleidete und bemalte „Dreckschweine“ in einer Kuhle am Waldrand im Schlamm. „Läufer“ mit Peitschen gehen dazwischen und vertreiben die „Dreckschweine“ aus dem Schlammloch. Auch hier erwarten die Veranstalter des landesweit einmaligen Spektakels hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer. dpa